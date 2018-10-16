اختصاص ۴۳ میلیارد تومان به هنر گلستان/ ساخت گذرگاه فرهنگ و هنر

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس صالحی، شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اشتغال حوزه فرهنگ و ارشاد در دستور کار ما است و طبق توافق با سازمان برنامه و بودجه مقرر شده در سال آینده از ۱۶ هزار شغل هنری حمایت شود.

وی با بیان این که دو هزار میلیارد تومان از کارآفرینی هنرمندان حمایت می شود، افزود: این اتفاق به عنوان یک پایه می تواند مهم باشد.

صالحی گفت: خیابان و گذرگاه فرهنگ و هنر را به عنوان یک نقطه هویت فرهنگی در شهرهای مختلف کشور ایجاد خواهیم کرد تا علاوه بر رونق اشتغال فرصت گردشگری را هم بهبود ببخشد.

قانون دسترسی به اطلاعات مسیر خود را به خوبی طی می کند

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: قانون دسترسی به اطلاعات مسیر خود را به خوبی طی می کند و سامانه مورد آن شکل گرفته و دستورالعمل های خاص خود را دارد.

صالحی با بیان آن که مجموعه ای از دستگاه های دولتی و غیردولتی مشمول این قانون می شوند، اظهار کرد: دستگاه هایی را که در این زمینه پاسخگو باشند معرفی کرده و دستگاه هایی که همکاری ندارند را در معرض افکار عمومی قرار می دهیم.

وی افزود: دستاورد سفر برای رسانه های استان همان توافق نامه ای است که با استانداری بستیم و در آن زیرمجموعه های مختلفی از جمله رسانه ها دیده شده است.

صالحی ادامه داد: در سفرهای مختلفی که به استان های گوناگون داشتم تلاش بر این بوده که وعده های قابل عمل داده شده و از وعده های غیرقابل تحقق و دور از دسترس پرهیز شود.

وی اضافه کرد: برخی از کمک ها فرصت های در اختیار بود که به صورت قطعی داده شد.

بررسی وضعیت خانه مطبوعات گلستان در هفته آینده

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار کرد: تعهداتی که طی تفاهمنامه با استانداری بستیم قطعی است و در آن بیش از ۴۳ میلیارد تومان در طول سه سال (از ۹۷ تا ۹۹) به فرهنگ و هنر استان اختصاص می یابد.

صالحی گفت: غیر از این مبلغ مکمل هایی را هم در نظر گرفتیم و تلاش می کنیم که آن هم محقق شود.

وی با بیان این که سه میلیارد تومان در طول سه سال به رسانه های گلستان اختصاص خواهد یافت، تصریح کرد: عمده سرفصل های تفاهمنامه تقویت سواد رسانه ای، نشست های تخصصی، تورهای خبری، دوره های آموزش خبرنگاری، جشنواره تخصصی در حوزه رسانه، شرکت در نمایشگاه مطبوعات تهران، برگزاری کانون های آگهی و تبلیغاتی و یارانه ها و خانه مطبوعات است.

صالحی گفت: در تفاهمنامه یک مکان برای خانه مطبوعات استان در نظر گرفته شده و جزو تعهدات استانداری است.

وی خاطرنشان کرد: هفته آینده مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد برای بررسی وضعیت خانه مطبوعات استان به گلستان می آیند و یا بالعکس و این مسأله را با سرعت بیشتری حل خواهند کرد و حداکثر تا دو هفته آینده این قضیه تعیین و تکلیف خواهد شد.