نشست «هنر شنیدن و اجرای موسیقی» برپا می شود/ حضور نادر مشایخی

آیدین الفت مدیر مجموعه «شهر صدای پارسیان» درباره نشستی تخصصی که قرار است ۴ آبان برگزار شود به خبرنگار مهر گفت: قصد داریم روز جمعه ۴ آبان نشست تخصصی دیگری را با حضور استاد نادر مشایخی برگزار کنیم. در این نشست که ساعت ۱۱ صبح روز در استودیوی «شهر صدای پارسیان» برگزار می شود، نادر مشایخی با سرفصل «هنر شنیدن و اجرای موسیقی» پیرامون عناوین تخصصی چون «پرفرمنس شنیداری»، «مبانی آهنگسازی»، «مبانی رهبری» و «آموزش سازها» سخنرانی می کند.

وی با اشاره به دیگر نشست هایی که در این مجموعه برگزار شده توضیح داد: چندی پیش هم اولین نشست تخصصی صدابرداری استودیویی در مجموعه «شهر صدای پارسیان» برگزار شد که در این نشست تعدادی از صدابرداران مطرح کشورمان از جمله رضا عسگرزاده صدابردار استودیو دهل، امید نیک بین صدابردار استودیو بل و استودیو شهر صدا، مهندس ارد انزابی پور صدابردار استودیو شهر صدا و بم آهنگ، حمیدرضا آداب صدابردار استودیو پاپ و رامین مظاهری صدابردار استودیو باران به بحث و تبادل نظر پرداختند. در این نشست موضوعاتی چون دامنه وظایف صدابردار استودیویی، نقش استودیو و محیط آکوستیکی، نحوه انتخاب میکروفن، ضبط گروهی و ارکستر بزرگ از سوی حاضران در نشست مطرح شد.

این مهندس صدا در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به برنامه های موسسه خود در حوزه نشست های تخصصی گفت: طی روزهای اخیر هم سمینار «صنعت صدا» با سخنرانی نعیم مسچیان فارغ التحصیل علوم صدا از لندن برگزار شد که در این سمینار مباحثی چون صنعت صدا، فرصت های شغلی، جایگاه موسیقی در صنعت صدا و تکنولوژی صدا مورد بررسی قرار گرفت. وی توضیحاتی را درباره دوره های طراحی و صداگذاری فیلم، Game Audio و Music Business ارائه و به سرفصل ها و روش آموزشی این دوره ها پرداخت.