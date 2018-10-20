تاج با اشاره به بازنشستگی:فدراسیون موظف به اجرای اساسنامه خود است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال در این باره عنوان کرد: با پیگیری های صورت گرفته، زمین مجاور مرکز ملی فوتبال به صورت رسمی تحویل فدراسیون فوتبال شد.

وی افزود : به زودی عملیات احداث ساختمان جدید فدراسیون فوتبال توسط این فدراسیون، فیفا و وزارت ورزش و جوانان آغاز خواهد شد.

رئیس فدراسیون فوتبال درباره بحث بازنشستگی در فدراسیون فوتبال عنوان کرد: برای چندمین بار توضیح می دهم که هیچ کس فراتر از قانون نیست و اجرای قانون برای همه لازم است. درباره بحث بازنشستگی هم با توجه به مباحث قبلی بار دیگر اشاره می کنم در صورتیکه این قانون مشمول فدراسیون شود و فدراسیون دستگاه دولتی تلقی گردد که به موجب مصوبه مجلس تشکیل شده این مصوبه اجرا خواهد شد. البته لازم به توضیح است فدراسیون فوتبال موظف به اجرای اساسنامه خود نیز می باشد.

وی درباره قرارداد با کارلوس کی روش گفت: قرارداد کارلوس کی روش قطعا منعقد گردیده و تا جام ملت های آسیا ادامه دارد و در حال انجام است.

رئیس فدراسیون فوتبال درباره وضعیت مالی این فدراسیون و تاثیر مشکلات ارزی بر آن اظهار داشت: همانطور که می دانید ۷۵ درصد هزینه های فدراسیون ارزی است چون تیم های ملی را به صورت مکرر به میدان های بین المللی می فرستیم. طبیعی است که تنها ۲۵ درصد از هزینه های فدراسیون ریالی است. به همین دلیل افزایش نرخ ارز، فشار سنگینی به فدراسیون فوتبال وارد کرده است.

تاج در پایان گفت: تداوم تهیه ارز از بازار آزاد مشکل ساز شده است. هنوز برخی پاداش های مصوب برای تیم های ملی پرداخت نشده و این موضوع مشکلات جدی را برای فوتبال به همراه داشته است.