تلف شدن یک خرس قهوه ای در اثر برخورد با خودرو

به گزارش خبرگزاری مهر رئیس اداره محیط زیست شهرستان گیلانغرب گفت: این حیوان وحشی تقریبا درحدود ساعت ۷:۳۰ صبح دیروز جهت آب خوردن به چشمه آب آن منطقه در دامنه کوه از مسیر جاده تردد می‌کند که در برخورد با خودرو از ناحیه کمر دچار شکستگی وپس از مدت کوتاهی تلف شد.

فریبرز بساطی افزود: هرچند مامورین یگان این اداره بلافاصله پس از اطلاع از حادثه سریعا به محل اعزام وحیوان را جهت مداوا به دامپزشکی شهرستان انتقال دادند، ولی متاسفانه به دلیل آسیب و جراحات شدید این حیوان در همان دقایق اولیه برخورد تلف شده و از بین رفته بود.