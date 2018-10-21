فراخوان حضور شرکتهای ICT در نمایشگاه «باکوتل» اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و چهارمین نمایشگاه بینالمللی ارتباطات و نوآوریهای حوزه ICT و اجلاس جانبی آن با عنوان «باکوتل» از تاریخ ۱۳ تا ۱۶ آذرماه سال جاری در شهر باکو کشور آذربایجان برگزار می شود.
سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام کرد: نمایشگاه باکوتل بستر مناسبی است تا کسبوکارهای نوپا آخرین دستاوردها و توانمندیهای خود را در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ارائه کنند.
این فرصت برای شرکتهای دانشبنیان ایرانی برای حضور در بازار روبهرشد آذربایجان و بهتبع آن کشورهای حوزه C.I.S درخور توجه است.
با توجه به حضور موفق و گسترده شرکتهای ایرانی در نمایشگاههای گذشته و با هدف حضور منسجم و اثربخش نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه سال جاری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اختصاص بخشی از نمایشگاه به پاویون ایران با برگزارکنندگان نمایشگاه مذکور به توافق رسیده و در نظر دارد این فضای اختصاصی را در اختیار شرکتهای دانشبنیان و کسبوکارهای نوپای ایرانی قرار دهد.
براین اساس از کلیه علاقهمندان حضور در این رویداد دعوت شده است حداکثر تا تاریخ ۷ آبان ماه سال جاری نسبت به ارسال سوابق، توانمندیها و اطلاعات تماس کسبوکار خود به پست الکترونیکی bakutel@ito.gov.ir اقدام کرده تا گزینش شرکتهای واجد شرایط از سوی دبیرخانه رویداد (مستقر در سازمان فناوری اطلاعات ایران) صورت پذیرد.
طبق اعلام سازمان فناوری اطلاعات ایران، هزینههای سفر و اقامت برعهده شرکتکنندگان خواهد بود. در ضمن با توجه به هماهنگیهای بهعملآمده با صندوق نوآوری و شکوفایی، شرکتهای دانشبنیان میتوانند از تسهیلات آن صندوق برای حضور در رویداد مذکور استفاده کنند.
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