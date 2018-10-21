  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۲۰:۰۱

کشتی قهرمانی جهان - مجارستان؛

عزت اله اکبری از راهیابی به فینال بازماند

عزت اله اکبری از راهیابی به فینال بازماند

آزادکار وزن ۷۹ کیلوگرم تیم کشتی ایران با شکست در مرحله نهایی رقابتهای جهانی ۲۰۱۸ مجارستان از راهیابی به دیدار فینال بازماند.

به گزارش خبرنگار مهر، عزت اله اکبری امشب در مرحله نیمه نهایی پیکارهای وزن ۷۹ کیلوگرم کشتی آزاد قهرمانی جهان که در بوداپست مجارستان در جریان است به مصاف جبرئیل حسن اف از آذربایجان رفت و با شکست ۳ بر ۳ از راهیابی به فینال بازماند. اکبری در حالی نتیجه را به حریف واگذار کرد که تا ثانیه های پایانی، برنده این دیدار بود.

در وزن ۷۹ کیلوگرم عزت اله اکبری در دور اول با نتیجه ۱۰ بر ۲ جانی بور دارنده مدال نقره زیر ۲۳ سال اروپا از فرانسه را برد و سپس در دور دوم با نتیجه ۳ بر ۲ سوسوکه تاکاتانی دارنده مدال نقره جهان از ژاپن را شکست داد. وی در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف گیریگوریان از ارمنستان رفت و با نتیجه ۷ بر ۴ به پیروزی رسید و راهی نیمه نهایی شد.

کد مطلب 4437042

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها