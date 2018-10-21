عزت اله اکبری از راهیابی به فینال بازماند

به گزارش خبرنگار مهر، عزت اله اکبری امشب در مرحله نیمه نهایی پیکارهای وزن ۷۹ کیلوگرم کشتی آزاد قهرمانی جهان که در بوداپست مجارستان در جریان است به مصاف جبرئیل حسن اف از آذربایجان رفت و با شکست ۳ بر ۳ از راهیابی به فینال بازماند. اکبری در حالی نتیجه را به حریف واگذار کرد که تا ثانیه های پایانی، برنده این دیدار بود.

در وزن ۷۹ کیلوگرم عزت اله اکبری در دور اول با نتیجه ۱۰ بر ۲ جانی بور دارنده مدال نقره زیر ۲۳ سال اروپا از فرانسه را برد و سپس در دور دوم با نتیجه ۳ بر ۲ سوسوکه تاکاتانی دارنده مدال نقره جهان از ژاپن را شکست داد. وی در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف گیریگوریان از ارمنستان رفت و با نتیجه ۷ بر ۴ به پیروزی رسید و راهی نیمه نهایی شد.