دوره شناخت منطقه عملیات در مرکز آموزش قمر بنی هاشم (ع) برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دوره شناخت منطقه عملیات با حضور دانشجویان دوره بیست و نهم دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش به مدت 5 روز در مرکز آموزش تفنگداران دریایی قمر بنی هاشم(ع) در منطقه منجیل استان گیلان برگزار شد.

سرهنگ ملکی رئیس دانشکده فرماندهی و ستاد دافوس ارتش در مراسم افتتاحیه و توجیه دانشجویان دافوس آجا با اشاره به ماموریت پیش‌رو گفت: فرماندهی، موفق است که به‌ خوبی مقدورات یکان خود، دشمن و امکانات دشمن را بشناسد.چنین فرماندهی با این دیدگاه قطعاً برنده واقعی جنگ خواهد بود.

وی افزود: هدف از شرکت در این دوره آموزشی، بررسی و شناسایی منطقه عملیات بر مبنای جو، زمین و سایر مشخصات است که علاوه بر آموزش‌های تئوری، دانشجویان ماموریت عملی را نیز در این دوره آموزشی انجام خواهند داد.

رئیس دانشکده فرماندهی و ستاد دافوس آجا با بیان تجربیاتی از دوران دفاع مقدس، خاطرنشان کرد: بررسی و شناسایی منطقه عملیات در بسیاری از عملیات موفق ارتش تعیین کننده و سرنوشت ساز بوده و این برای شما دانشجویان که در آینده نزدیک فرماندهان ارتش خواهید بود، بسیار با اهمیت است.

گفتنی است، در ادامه ناخدا یکم گودرز بهرامی فرمانده مرکز آموزش تفنگداران و تکاوران دریایی قمر بنی هاشم(ع) منجیل در این مراسم به معرفی مشخصات جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی استان گیلان و به طور ویژه شهرستان رودبار و شهر منجیل پرداخت.

وی افزود: دانشجویان در این دوره در سه منطقه سیاهپوش، رستم آباد و آسمان سرا به فعالیت پرداخته و به بررسی منطقه عملیات خواهند پرداخت.

پورعلی معاون فرماندار شهرستان رودبار در جمع اساتید و دانشجویان دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا نیز در جمع دانشجویان بیست و نهم دافوس، به ویژگی‌های استراتژیک این شهرستان پرداخت.

وی امنیت ایران اسلامی را مرهون خون شهدا و وجود نیروهای مسلح ایثارگر دانست و از حضور در جمع فرماندهان آینده ارتش ابراز خرسندی کرد.

پورعلی تاکید کرد: بدون شک به سبب درایت امروز شما فرزندان ارتش و همه نیروهای مسلح و به پشتوانه مردم عزیز، یاوه‌گویی‌های ترامپ در دنیای امروز محلی از اعراب ندارد.

معاون فرماندار شهرستان رودبار ادامه داد: اگر در دادگاه‌های بین‌المللی حق مسلم ایران به رسمیت شناخته می‌شود، نشان از عزت و قدرت مردم، ارتش و همه نیروهای مسلح است.