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۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۱۷:۲۵

با حضور دانشجویان دوره بیست و نهم دافوس؛

دوره شناخت منطقه عملیات در مرکز آموزش قمر بنی هاشم (ع) برگزار شد

دوره شناخت منطقه عملیات در مرکز آموزش قمر بنی هاشم (ع) برگزار شد

دوره شناخت منطقه عملیات با حضور دانشجویان دوره بیست و نهم دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دوره شناخت منطقه عملیات با حضور دانشجویان دوره بیست و نهم دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش به مدت 5 روز در مرکز آموزش تفنگداران دریایی قمر بنی هاشم(ع) در منطقه منجیل استان گیلان برگزار شد.

سرهنگ ملکی رئیس دانشکده فرماندهی و ستاد دافوس ارتش در مراسم افتتاحیه و توجیه دانشجویان دافوس آجا با اشاره به ماموریت پیش‌رو گفت: فرماندهی، موفق است که به‌ خوبی مقدورات یکان خود، دشمن و امکانات دشمن را بشناسد.چنین فرماندهی با این دیدگاه قطعاً برنده واقعی جنگ خواهد بود.

وی افزود: هدف از شرکت در این دوره آموزشی، بررسی و شناسایی منطقه عملیات بر مبنای جو، زمین و سایر مشخصات است که علاوه بر آموزش‌های تئوری، دانشجویان ماموریت عملی را نیز در این دوره آموزشی انجام خواهند داد.

رئیس دانشکده فرماندهی و ستاد دافوس آجا با بیان تجربیاتی از دوران دفاع مقدس، خاطرنشان کرد: بررسی و شناسایی منطقه عملیات در بسیاری از عملیات موفق ارتش تعیین کننده و سرنوشت ساز بوده و این برای شما دانشجویان که در آینده نزدیک فرماندهان ارتش خواهید بود، بسیار با اهمیت است.

گفتنی است، در ادامه ناخدا یکم گودرز بهرامی فرمانده مرکز آموزش تفنگداران و تکاوران دریایی قمر بنی هاشم(ع) منجیل در این مراسم به معرفی مشخصات جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی استان گیلان و به طور ویژه شهرستان رودبار و شهر منجیل پرداخت.

وی افزود: دانشجویان در این دوره در سه منطقه سیاهپوش، رستم آباد و آسمان سرا به فعالیت پرداخته و به بررسی منطقه عملیات خواهند پرداخت.

پورعلی معاون فرماندار شهرستان رودبار در جمع اساتید و دانشجویان دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا نیز در جمع دانشجویان بیست و نهم دافوس، به ویژگی‌های استراتژیک این شهرستان پرداخت.

وی امنیت ایران اسلامی را مرهون خون شهدا و وجود نیروهای مسلح ایثارگر دانست و از حضور در جمع فرماندهان آینده ارتش ابراز خرسندی کرد.

پورعلی تاکید کرد: بدون شک به سبب درایت امروز شما فرزندان ارتش و همه نیروهای مسلح و به پشتوانه مردم عزیز، یاوه‌گویی‌های ترامپ در دنیای امروز محلی از اعراب ندارد.

معاون فرماندار شهرستان رودبار ادامه داد: اگر در دادگاه‌های بین‌المللی حق مسلم ایران به رسمیت شناخته می‌شود، نشان از عزت و قدرت مردم، ارتش و همه نیروهای مسلح است.

کد مطلب 4437096

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