حکم اعدام وحید مظلومین و محمد سالم تایید شد/هشدار به فرصت طلبان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسنی اژهای معاون اول قوه قضاییه، در تشریح آخرین وضعیت احکام صادر شده برای مفسدان اقتصادی گفت: رسیدگی به پرونده ها با سرعت و دقت و قاطعیت برقرار است؛ پرونده دو نفر از افرادی که مفسد بودند در دیوان عالی رسیدگی و حکم اعدامشان تأیید شد.
محسنی اژهای افزود: در این راستا امروز دو نفر از کسانی که به عنوان مفسد فی الارض در دادگاه بدوی حکم اعدامشان صادر شده بود، پرونده آنها در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت و امروز حکم اعدامشان تایید شد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: یکی از این افراد به نام "وحید مظلومین" فرزند حبیبالله و نفر دوم "محمداسماعیل قاسمی" فرزند غلامعلی معروف به "محمدسالم" است. این پرونده همانطور که بسیاری از مردم در جریان هستند، ۱۷ شهریور در دادگاه بدوی مطرح شد و امروز که ۲۹ مهر ماه است، دیوان عالی کشور حکم آن را تایید کرده است. یعنی رسیدگی به این پرونده از ابتدا تاکنون ۴۳ روز بیشتر طول نکشیده است و امیدوار هستیم که با سرعت و البته با دقت، رسیدگی به سایر پروندههای فساد اقتصادی همچنان دنبال شود.
معاون اول دستگاه قضا افزود: در اینجا لازم میدانم از همکاری مردم عزیزمان در این زمینه تشکر کنم و همینطور از ضابطین نیروهای انتظامی و وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه که بسیار کمک کرده و اکنون هم کمک میکنند.
محسنی اژهای تاکید کرد: دادگاههای ویژه در برخی استانها شروع به کار کرده و در بقیه استانها هم شروع به کار خواهند کرد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: امیدوار هستیم که این رسیدگیها هشداری باشد برای افراد فرصت طلب تا در وضعیت فشار دشمن به معیشت و اقتصاد مردم نخواهند رنج مردم را زیادتر و برای خودشان و هموطنان زحمت ایجاد کنند.
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