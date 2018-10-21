مسافران از تردد غیرضروری در محورهای مواصلاتی ایلام خودداری کنند

به گزارش خبرنگار مهر،سرهنگ رضا همتی زاده از زائرانی که در مسیر حرکت به سوی ایلام و مهران جهت شرکت در همایش بزرگ پیاده روی اربعین حسینی(ع) هستند خواست با توجه به طوفانی بودن و بارش باران و ریزش کوه، از تردد غیر ضروری به محورهای مواصلاتی استان خودداری و در مساجد شهرستان های طول مسیر اسکان و استراحت کنند و پس از فروکش کردن طوفان به مرز مراجعه کنند.

وی گفت قسمتی از تونل راه کربلا دچار ریزش شده و تردد یک طرف آن جریان دارد که می طلبد رانندگان در صورت اضطرار با احتیاط در این تونل تردد داشته باشند.

مسیر ایلام به مهران تا اطلاع ثانوی بسته اعلام شد

قاسم سلیمانی دشتکی استاندار ایلام در پی گردوخاک و طوفانی که ساعتی پیش در مهران به وقوع پیوست مسیر ایلام به مهران را تا اطلاع ثانوی بسته اعلام کرد و گفت: مسیر ایلام به مهران در حال حاضر تا برگشت شرایط به حالت عادی بسته است و زائرانی که قصد سفر به کربلا از مسیر ایلام را دارند فعلا در استانهای خود بمانند و اگر در مسیر هستند در استانهای مجاور اسکان یابند.

وی ادامه داد: مساجد و مدارس جهت اسکان اضطراری درنظر گرفته شده اند و هم اکنون زائران در آنها اسکان داده شده اند.

سلیمانی دشتکی گفت: جلسه ستاد بحران در استانداری ایلام تشکیل شد و تمامی عوامل امدادی در آمادگی کامل هستند.

هم اکنون همه مدارس سطح شهر مهران جهت اسکان زوار آمادگی کامل دارند.