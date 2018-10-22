 امکان جعل گذرنامه وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین اشتری شامگاه گذشته در دیدار با آیت الله سید محمدعلی موسوی جزایری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اهواز اظهار کرد: قرارگاه اربعین سال ۹۷ یک ماه بعد از پایان مراسم اربعین سال ۹۶ با شناخت نقاط قوت و ضعف با برگزاری جلسات متعدد آغاز و در هفته گذشته به طور رسمی این قرارگاه در مرزهای سه گانه به صورت عملیاتی و رسما کار خود را شروع کرد.

وی افزود: با تجربیات به دست آمده از سال گذشته توانستیم با مدیریت بهتر و مطلوب تری کارها را دنبال کنیم و امروز شاهد انجام این اقدامات از دو مرز شلمچه و چذابه هستیم.

سردار اشتری با بیان اینکه سالانه برای انجام مأموریت عظیم اربعین چندین هزار نیرو از سراسر کشور به استان های خوزستان و ایلام اعزام می شوند، افزود: امیدواریم با عشق و علاقه ای که در کارکنان ناجا به سید الشهدا (ع) وجود دارد بهترین خدمات را به زائران ارائه دهیم و با کمک گرفتن راهنمایی و هدایت های شما بتوانیم خدمتگزار خوبی باشیم.

فرمانده ناجا با اشاره به اینکه در صدور گذرنامه به هیچ عنوان نمی توان جعل انجام داد، گفت: در برخی از استان ها، تعداد معدودی ویزای جعلی صادر شده بود که با هوشیاری مأموران کشف و مورد پیگیری قرار گرفت.

سردار اشتری به هماهنگی انجام شده با کنسولگری عراق در تهران با پلیس گذرنامه اشاره و بیان کرد: از بعدازظهر یکشنبه با استقرار نماینده کنسولگری در پلیس گذرنامه تهران، ویزا به همراه گذرنامه صادر می شود؛ امیدواریم با این روند بتوانیم از جعل ویزا نیز در سال های آینده جلوگیری کنیم.

فرمانده ناجا به اعزام کاروان های زائران با اتوبوس به کشور عراق اشاره و بیان کرد: در راستای تسهیل تردد، تبلت هایی در اختیار پلیس قرار گرفته تا بتوانند با سرعت بیشتری مدارک زائران را کنترل کنند.

وی با تأکید بر همکاری بیش از پیش مردم با مأموران، تصریح کرد: هم اکنون حدود ۳۰ هزار نیروی پلیس در ۳ مرز شلمچه، چذابه و مهران در حال خدمات رسانی به زائران هستند، همچنین تعدادی زیادی از مأموران در بین راه های کشور و استان های همجوار در حال خدمت رسانی به مردم هستند و امیدواریم این ماموریت عظیم بدون هیچ مشکلی به اتمام برسد.