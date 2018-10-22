آغاز ثبت نام دوازدهمین دوره مسابقات دارالقرآن امام علی(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی نجفی قدسی مسئول برگزاری مسابقات سراسری دارالقرآن امام علی(ع) با اعلام این خبر اظهار داشت: این مسابقات قرآنی در پنج رشته حفظ کل، حفظ بیست جزء، حفظ ده جزء، قرائت و ترتیل خوانی قرآن کریم در دو مقطع سنی زیر شانزده سال و بالای آن ویژه خواهران برگزار خواهد شد.

وی افزود: این مسابقات از تاریخ شنبه بیست و چهارم آذر ماه آغاز و تا جمعه سی ام آذرماه سال ۱۳۹۷ ویژه خواهران درقم برگزار خواهد شد.

نجفی قدسی گفت: ثبت نام این مسابقات در دو مرحله و بصورت اینترنتی می باشد که زمان ثبت نام مرحله اول از روز شنبه ۱۲ آبان ماه آغاز شده وتا ساعت ۲۴ روز جمعه ۱۸ آبان ماه به مدت هفت روز ادامه خواهد داشت ، ضمنا داوطلبان بایستی برای شرکت در این مسابقات، حتما دارای شماره حساب در یکی از شعب بانک ملت باشند و سپس به سایت مسابقات دارالقرآن امام علی(ع) www.qdqat.ir)) مراجعه کرده و فرمهای مربوطه ثبت نام را تکمیل و کد رهگیری دریافت نمایند.

وی گفت: برای مرحله دوم ثبت نام که جهت تعیین نوبت روز و ساعت مسابقه میباشد نیز بایستی داوطلبان گرامی با در دست داشتن کد رهگیری مجددا از تاریخ جمعه ۲۵ آبان ماه لغایت ساعت ۲۴ روز دوشنبه ۲۸ آبان ماه در مدت ۴ روز به سایت مراجعه و نوبت حضور خود را تعیین کنند، یادآوری این نکته ضروری است که اولویت تعیین زمان بر اساس مراجعه به سایت می باشد و لذا افرادی که تمایل دارند روز و ساعت خاصی را انتخاب نمایند، بایستی زودتر به سایت مذکور مراجعه کنند.

وی یادآور شد: متسابقین جهت چاپ کارت شرکت در مسابقه می توانند از تاریخ دوشنبه پنجم آذر ماه به سایت مراجعه کرده و اقدام به چاپ کارت نمایند، زیرا در زمان حضور در مسابقات، داشتن کارت چاپ شده ثبت نام و همراه داشتن کارت ملی الزامی است.

وی افزود: پس از پایان مهلت ثبت نام ، به هیچ عنوان زمان ثبت نام تمدید نخواهد شد و لذا داوطلبان سعی کنند در زمان تعیین شده برای ثبت نام همت نمایند.

وی گفت: با توجه به اینکه دارالقرآن امام علی(ع) در شعب مختلف خود در سطح کشور، حافظان دو جزء و پنج جزء را مورد تقدیر قرار می دهد، در مرحله سراسری رشته های مذکور وجود ندارد و رشته های حفظ منحصر به ده جزء و بیست جزء و سی جزء می باشد.

وی تاکید کرد: در این دوره از مسابقات هر داوطلب تنها در یک رشته می تواند شرکت کند و همچنین افرادی که در دوره های قبل حدنصاب رشته های حفظ ده جزء و بیست جزء را کسب کرده باشند در این دوره در همان رشته نمی توانند مجددا شرکت نموده و بایستی در مقطع بالاتر به رقابت بپردازند.

نجفی قدسی گفت: نفرات اول مسابقات سالهای قبل تا دو سال در همان رشته نمیتوانند شرکت کنند، مگر اینکه در رشته دیگری ثبت نام نمایند، همچنین این دوره از مسابقات مرحله فینال ندارد و لذا داوطلبان سعی کنند در همان مقطع مسابقات تلاش لازم را داشته باشند.

جوایز حد نصاب ها

مسئول دارالقرآن امام علی(ع) تصریح کرد: در این دوره از مسابقات، کلیه حافظان کل قرآن کریم که حدنصاب نود امتیاز را در صحت حفظ از یکصد امتیاز بیاورند، مبلغ هفتصد هزار تومان به عنوان هدیه دریافت خواهند کرد.

همچنین حافظان بیست جزء و ده جزء در صورت اخذ حدنصاب نود امتیاز از یکصد امتیاز در صحت حفظ، به ترتیب مبالغ پانصدهزار تومان و چهارصد هزار تومان دریافت خواهند کرد.

وی افزود: داوطلبان رشته های قرائت و ترتیل قرآن نیز در صورت اخذ حدنصاب هفتادوپنج امتیاز از یکصد امتیاز به ترتیب مبالغ پانصد هزار تومان و چهارصد هزار تومان دریافت خواهند کرد.

وی اضافه کرد: کلیه حافظان قران در همه رشته ها در صورتی که حد نصاب حسن حفظ آنها بین ۸۵ تا ۹۰ باشد نیز نصف جوایز اعلام شده فوق را دریافت می کنند . همچنین قاریان و مرتلان قرآن، که حد نصاب امتیاز آنها از ۷۰ تا ۷۵ باشد نیز نصف جوایز اعلام شده را دریافت می کنند.

وی تأکید کرد: مراسم اختتامیه روز جمعه شانزدهم آذرماه در محل دارالقرآن علامه طباطبایی برگزار خواهد شد و جوایز نفرات برتر در این مراسم توسط یکی از مراجع عظام تقلید تقدیم خواهد شد.

جوایز نفرات برتر مسابقات

مرتضی نجفی قدسی مسئول برگزاری مسابقات سراسری دارالقرآن امام علی(ع) در خصوص جوایز نفرات برتر این مسابقات اظهار داشت: نفر اول رشته حفظ کل مبلغ چهار میلیون تومان، نفر دوم مبلغ سه میلیون و پانصدهزار تومان و نفر سوم مبلغ سه میلیون تومان جایزه نقدی دریافت خواهندکرد.

در رشته حفظ بیست جزء قرآن نیز، نفر اول مبلغ سه میلیون تومان، نفر دوم دومیلیون و پانصد هزار تومان و نفر سوم دو میلیون تومان دریافت خواهند کرد.

در رشته حفظ ده جزء نیز، نفرات نخست تا سوم به ترتیب مبالغ دومیلیون ، یک میلیون و هفتصدوپنجاه و یک میلیون وپانصد هزار تومان دریافت خواهند کرد.

وی افزود: در رشته قرائت قرآن کریم نیز نفرات اول تا سوم به ترتیب مبالغ سه میلیون تومان ، دو میلیون و پانصدهزارتومان و دومیلیون تومان دریافت خواهند کرد.

همچنین در رشته ترتیلخوانی هم نفرات برگزیده اول تا سوم به ترتیب مبالغ دومیلیون تومان ، یک میلیون و هفتصدوپنجاه هزار تومان و یک میلیون و پانصد هزار تومان به عنوان جایزه دریافت میکنند.

وی در پایان گفت: در مدت حضور داوطلبان در ایام مسابقات ، پذیرایی کامل صبحانه ، ناهار و شام بعمل خواهد آمد و متسابقین در روز تعیین شده برای مسابقات که در کارت ثبت نام درج شده است در مجتمع یاوران مهدی واقع در جمکران قم اسکان خواهند یافت.