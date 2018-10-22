گزارش انتخابات شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در نوبت بررسی قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست مدیرکل سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده ١٠ احزاب ظهر دوشنبه(٣٠ مهرماه) در نشست خبری اظهار داشت: در دوازهمین جلسه کمیسیون ماده ١٠ احزاب درخواست جمعیت حقوقدانان ایرانی مدافع حقوق بشر برای تغییر ماهیت به سازمان مردم نهاد مصوب شد و با توجه به اینکه جمعیت مذکور به استناد اساسنامه تشکلی غیرسیاسی است، می تواند با رعایت ساز و کارهای قانونی در قالب سایر تشکل ها فعالیت کند.



وی افزود: درخواست جامعه اسلامی دانشگاهیان ایران برای تغییر به انجمن صنفی نیز مطرح شد که با توجه به اینکه تشکل سیاسی است و تغییر ماهیت آن به تشکل سیاسی مستلزم طی فرآیند انحلال است، در صورت ادامه فعالیت ملزم به رعایت ماده ٢٢ قانون احزاب است.



سرمست ادامه داد: گزارش برگزاری کنگره مجمع اسلامی کارکنان بانک ها و گزارش مجمع انجمن اسلامی مهندسین ایران مطرح شد و تطبیق اساسنامه و انتخابات اعضای شورای مرکزی و بازرسین مورد تصویب قرار گرفت.



دبیر کمیسیرن ماده ١٠ احزاب با اشاره به دیگر مصوبات این کمیسیون تصریح کرد: گزارش کنگره حزب کارگزاران سازندگی و تطبیق اساسنامه آن با قانون مورد تصویب گرفت اما تصمیم گیری در خصوص انتخابات شورای مرکزی و بازرسین به جلسه آتی موکول شد.



وی با اشاره به گزارش عملکرد کمیسیون ماده ١٠ احزاب در هفت ماه نخست سال ٩٧ گفت: جلسات کمیسیون در هفت ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ٥٠ درصدی داشت و از ٨ جلسه به ١٢ جلسه رسید. مصوبات نیز در هفت ماه نخست سال ٩٦ ١٥ مصوبه شامل ١٠ مصوبه در خصوص احزاب و ٥ مصوبه پیرامون انجمن اقلیت های دینی داشتیم که در هفت ماه نخست سال ٩٧ به ٩٣ مصوبه شامل ٧١ مصوبه برای احزاب و ٢٢ مصوبه در خصوص اقلیت های دینی داشتیم.



سرمست خاطرنشان کرد: گزارش انتخابات شورای مرکزی و بازرسین حزب اعتماد ملی نیز در نوبت بررسی و استعلام قرار دارد.