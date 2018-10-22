تولید نفت خام چین ۲.۴ درصد افت کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، در ماه سپتامبر، با افت تولید نفت خام برخی مناطق طوفانزده، تولید نفت خام چین کاهش یافت.
دادههای اداره ملی آمار چین نشان داد، ماه گذشته میزان کل تولید نفت خام چین در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، ۲.۴ درصد افت کرد و به ۱۵.۱۸ میلیون تن رسید. این درحالی است که در ماه آگوست تولید نفت این کشور ۰.۲ درصد افزایش یافته بود.
تاسیسات برخی از میادین نفتی استان جنوبی گوآنگ دانگ، با طوفان منگخوت، که در ۱۶ سپتامبر به این منطقه رسیده بود، آسیب دیدهاند.
در ۱۱ ماه اول امسال تولید نفت خام برابر با ۱۴۱.۱۳ میلیون تن شده است که ۱.۹ درصد نسبت به ماه قبل افت داشته است.
دادههای اداره آمار نشان داد؛ در ماه سپتامبر واردات نفت خام چین ۰.۵ درصد رشد کرد اما سرعت رشد آن نسبت به ماه آگوست ۱۳ درصد افت کرده بود.
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