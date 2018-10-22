پیوستن یک بازیگر جدید به «نشانه ها»

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «نشانه ها» به نویسندگی و کارگردانی مانلی شجاعی فرد از ۱۸ آبان در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه می رود. توماج دانش بهزادی به تازگی به گروه بازیگران این اثر نمایشی شامل فرهاد قائمیان، مهدی کوشکی، رویا بختیاری، مهدی بوسلیک، عیسی حسینی، شراره رنجبر و محمدحسین صفری پیوست.

فیروزه فیاض بخش تهیه کننده و مازیار فکری ارشاد مدیریت پروژه و مشاوره کارگردان این اثر است.

در توضیح این نمایش آمده است: «نشانه ها» کنکاشی است در جریان زیست بشری در گذر زمان. فلسفه زندگی و در انتها رسیدن به ایستگاه مرگ تعاریف متعددی دارد که در قالب یک نمایش نمی گنجند. نمایش «نشانه ها» بخش کوچکی از این تعاریف را در قالب ساختارهای جدید نمایشی در معرض دید مخاطب می گذارد. پرسشی که «نشانه ها» مطرح می کند این است که چرا انسان برای رسیدن به مرگ و نیستی چنین رقابت پرشتابی را در پیش گرفته است؟ آدم ها در این مسابقه قادرند تا هرچه در مسیرشان قرار می گیرد و با منافع شان همسو نیست را کنار بزنند. این همه شتاب در مقابل چه چیز؟ هیچ! آدم باشیم و آدم بمانیم.