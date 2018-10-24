به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت»، «خانه‌ای برای تو» عنوان مستندی از مهدی بخشی‌مقدم به تهیه‌کنندگی مهدی شامحمدی است که برای اولین نمایش عمومی تحویل دبیرخانه دوازدهمین دوره جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» شده است.

در خلاصه موضوع این فیلم ۷۳ دقیقه‌ای آمده است: «داوود جوان ۳۰ ساله‌ای اهل یکی از روستاهای اطراف گیلان، کمتر از یک سال از ازدواجش می‌گذرد که در شغلش دچار ورشکستگی شده و همزمان متوجه می‌شود که به سرطان پیشرفته‌ای دچار شده است. او در این شرایط برای زندگی‌اش تصمیمات جدیدی می‌گیرد ...»

عوامل تولید مستند «خانه‌ای برای تو» عبارتند از کارگردان: مهدی بخشی‌مقدم، پژوهشگران: مهدی شامحمدی و مهدی بخشی‌مقدم، فیلمبردار: محمد حدادی، صدابردار: حسن شبانکاره، صداگذار: حسین ابراهیمی، تدوینگر: عطا مهراد، آهنگساز: افشین عزیزی، مدیر تولید: مرتضی ابراهیمی، عکاس: ایلیا شامحمدی، تهیه‌کننده: مهدی شامحمدی، تهیه شده در مرکز مستند سوره

این فیلم در صورت پذیرش هیات انتخاب در بخش مسابقه ملی مستندهای بلند دوازدهمین دوره جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» روی پرده می‌رود.

در کارنامه‌ فیلمسازی مهدی بخشی‌مقدم، ساخت فیلم‌های مستند «اسب چوبی» و «صد و سه روز» به چشم می‌خورد.

مهدی شامحمدی هم با تهیه‌کنندگی فیلم مستند «فصل هرس» در سال ۱۳۹۴، موفق به کسب نشان فیروزه بهترین فیلم نهمین جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» شده بود. او سال گذشته نیز با تهیه‌ فیلم «هاسوخته» در بخش مسابقه ملی «سینماحقیقت» حضور داشت.

دوازدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» طی روزهای ۱۸ تا ۲۵ آذرماه ۱۳۹۷ به دبیری سیدمحمدمهدی طباطبایی‌نژاد در شهر تهران برگزار می شود.