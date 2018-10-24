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۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۵۰

کلیات طرح «نحوه پیگیری و رسیدگی به ارجاعات نظارتی مجلس» تصویب شد

کلیات طرح «نحوه پیگیری و رسیدگی به ارجاعات نظارتی مجلس» تصویب شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرح «نحوه پیگیری و رسیدگی به ارجاعات نظارتی مجلس» را تصویب کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با ۱۰۷ رأی موافق، ۴۰ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه علنی، کلیات طرح نحوه پیگیری و رسیدگی به ارجاعات نظارتی مجلس شورای اسلامی را تصویب کردند.

در ادامه، علی لاریجانی رئیس مجلس ارجاع مواد این طرح به کمیسیون تخصصی را برای اصلاح و رفع اشکالات به کمیسیون حقوقی و قضایی به رأی گذاشت که وکلای ملت با ۱۴۵ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه علنی با آن موافقت کردند.

این طرح به امضای ۵۵ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است.

در مقدمه طرح مذکور آمده است؛ «با توجه به وظایف گسترده نظارتی مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی، آیین‌نامه داخلی مجلس و قوانین عادی و ضرورت کارآمدی و اثربخشی آنها و همچنین جهت رفع بلاتکلیفی و ابهام در چگونگی پیگیری های قوه مقننه، سایر قوا و دستگاه های ذیربط و نحوه رسیدگی به ارجاعات مذکور، این طرح تهیه شده است».

کد مطلب 4440131
زهرا علیدادی

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