بیش از ۳۰ هزار نیروی ناجا مشغول خدمت به زائران اربعین هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین اشتری در نشست عمومی فرماندهان، رؤسا و مدیران ارشد ناجا و در حاشیه مراسم تکریم و معارفه جانشین ناجا افزود: بیش از ۳۰ هزار نیروی ناجا در مرزها مشغول خدمات رسانی هستند.

وی ادامه داد: امنیت خوبی در مرزها داریم و تسهیل در تردد زوار ایجاد شده است؛ خوشبختانه زوار همکاری خوبی با ناجا دارند.

سردار اشتری در خصوص تردد خودروهای عمومی از مرز اظهار داشت: خروج خودروها از مرزها فقط مختص خودروهای عمومی است؛ خودروهایی که پلاک‌های مربوطه را گرفته، مجوز خروج دارند.

فرمانده ناجا در خصوص ربایش تعدادی از مرزبانان از مرز میرجاوه گفت: آن پایگاه مطلق به سپاه بوده و عزیزان سپاهی پیگیر و پاسخگو خواهند بود.

