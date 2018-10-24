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۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۵۵

سردار اشتری در جمع خبرنگاران:

بیش از ۳۰ هزار نیروی ناجا مشغول خدمت به زائران اربعین هستند

بیش از ۳۰ هزار نیروی ناجا مشغول خدمت به زائران اربعین هستند

فرمانده ناجا گفت: بیش از ۳۰ هزار نیروی ناجا مشغول خدمت به زائران اربعین هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین اشتری در نشست عمومی فرماندهان، رؤسا و مدیران ارشد ناجا و در حاشیه مراسم تکریم و معارفه جانشین ناجا افزود: بیش از ۳۰ هزار نیروی ناجا در مرزها مشغول خدمات رسانی هستند.

وی ادامه داد: امنیت خوبی در مرزها داریم و تسهیل در تردد زوار ایجاد شده است؛ خوشبختانه زوار همکاری خوبی با ناجا دارند.

سردار اشتری در خصوص تردد خودروهای عمومی از مرز اظهار داشت: خروج خودروها از مرزها فقط مختص خودروهای عمومی است؛ خودروهایی که پلاک‌های مربوطه را گرفته، مجوز خروج دارند.

فرمانده ناجا در خصوص ربایش تعدادی از مرزبانان از مرز میرجاوه گفت: آن پایگاه مطلق به سپاه بوده و عزیزان سپاهی پیگیر و پاسخگو خواهند بود.
 

کد مطلب 4440156

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