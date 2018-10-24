دریافت 8 MB کد مطلب 4440161 https://mehrnews.com/xMLjy ۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۲:۲۵ کد مطلب 4440161 فیلم جامعه فیلم جامعه ۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۲:۲۵ هیئت مجازی مهر؛ نماهنگ| خاطرات اربعین نماهنگ "خاطراتاربعین" به مناسبت فرا رسیدن ایام اربعین با صدای حسینطاهری منتشر شد. کپی شد مطالب مرتبط بیش از ۳۰ هزار نیروی ناجا مشغول خدمت به زائران اربعین هستند بیش از ۳۰ هزار زائر پاکستانی خدمات بهداشتی دریافت کردند نمازخانه ۳۲ مجتمع خدماتی رفاهی همدان در ایام اربعین تجهیز شد اجرای طرح نظارتی تعزیرات حکومتی همدان در اربعین حسینی مسیری که مادرانه طی می شود/ دخترم مراد اربعینم بود برچسبها اربعین حسینی کربلای معلی حسین طاهری اربعین 97
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