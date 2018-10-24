دادستان نظامی کرمانشاه معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه دادستان نظامی کرمانشاه امروز چهارشنبه با حضور معاون نظارت و بازرسی سازمان قضایی نیروهای مسلح، رئیس کل دادگستری کرمانشاه، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان و جمعی دیگر از مسئولان برگزار شد.

غلام الواری، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان کرمانشاه در این مراسم، امنیت را رکن اصلی هرجامعه ای دانست و اظهار داشت: امنیت پایه و اساس هر حکومتی است چرا که تعادل و آرامش خواست فطری بشر و نیاز طبیعی اوست.

وی با بیان اینکه نیروهای مسلح در هر کشوری نماد اقتدار و حاکمیت و حافظان امنیت جامعه هستند، افزود: امنیت ملی در هر کشوری در واقع توانایی یک کشور در جهت حفظ ارزش‌های خود در مقابل تهدیدات دشمنان داخلی و خارجی است.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان کرمانشاه با بیان اینکه این سازمان تنها مرجع اختصاصی پیش‌بینی در قانون اساسی کشور است، گفت: وظیفه این سازمان حفظ نظم و انظباط، اقتدار نیروهای مسلح، احقاق حق و رفع خصومت است.

وی ادامه داد: سازمان قضایی نیروهای مسلح استان کرمانشاه با توجه به تعدد، تکثر و تنوع یگان‌های نظامی و انتظامی، هم‌مرزی با کشور جنگ‌زده عراق، وضعیت خاص جغرافیایی و امنیتی از موقعیت ویژه ای برخوردار است.

الواری امر قضاوت را بسیار مهم برشمرد و بیان داشت: قرآن کریم یکی از اهداف پیامبران را در کنار تعلیم، تربیت، تزکیه و بیداری فطرت انسان، فراهم کردن زمینه های عدالت خواهی برشمرده است.

وی اظهار داشت: در این راستا سازمان قضایی نیروهای مسلح استان کرمانشاه در راستای اوامر انبیای الهی و تاکید شریعت این برنامه ها را سرلوحه کار خود قرار داده است.

در پایان این مراسم، با تقدیر از زحمات عباس مانیان که از سال 94 عهده ‌دار مسئولیت دادستانی نظامی استان کرمانشاه شده بود، سید سعید موسوی به عنوان دادستان نظامی جدید استان معرفی شد.