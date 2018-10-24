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۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۳:۵۶

اعلام برنامه لیگ ملت‌های والیبال/ ایران میزبان هفته سوم و چهارم

اعلام برنامه لیگ ملت‌های والیبال/ ایران میزبان هفته سوم و چهارم

با اعلام سایت فدراسیون جهانی والیبال، برنامه رقابت‌های لیگ برتر والیبال اعلام شد و ایران هفته سوم و چهارم مسابقات، میزبان خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون جهانی والیبال برنامه رقابت های لیگ ملت های والیبال در سال ۲۰۱۹ را اعلام کرد. رقابت‌های لیگ ملت ها از ۱۰ خردادماه سال آینده به میزبانی چین آغاز و مسابقات طی ۵ هفته برگزار می شود. در پایان نیز مرحله نهایی مسابقات از ۱۹ تا ۲۳ تیرماه به میزبانی آمریکا برگزار می شود.

طبق برنامه اعلام شده ایران در هفته سوم و چهارم رقابت ها، میزبان است.

برنامه کلی رقابت های لیگ ملت های والیبال:

* هفته نخست: ۹-۱۲ خرداد/ به میزبانی چین (تیم های: چین - ایران- آلمان- ایتالیا)
* هفته دوم : ۱۷-۱۹خرداد/ به میزبانی ژاپن (تیم های: ژاپن- ایران- برزیل-آرژانتین)
* هفته سوم : ۲۴-۲۶ خرداد/ به میزبانی ایران (تیم های: ایران- کانادا- لهستان- روسیه)
* هفته چهارم: ۳۱خرداد -۲ تیر/ به میزبانی ایران(تیم های: ایران-فرانسه-پرتغال-استرالیا)
* هفته پنجم: ۷-۹ تیر/ به میزبانی بلغارستان(تیم های: بلغارستان-ایران - صربستان- امریکا)

کد مطلب 4440290
ساناز سلیمان آبادی

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