اظهارات جهانگیری درباره اختیاراتش «فرار رو به جلو» است

حجتالاسلام نصرالله پژمانفر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اظهارات اخیر برخی اصلاحطلبان از جمله اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مبنی بر اینکه اختیاری در دولت ندارند، اظهار داشت: این اظهارات حاکی از این است که جریان اصلاحات میخواهد از پاسخگویی فرار کنند.
وی افزود: کارنامه این دولت بسیار ضعیف است و در این روزها، جریان اصلاحات بر این باورند که در کنار روحانی بودن نه تنها برایشان امتیاز نیست بلکه امتیاز را در تقابل با رئیس جمهور میدانند.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر این اساس، میبینیم که امروز برخی از دوستان سینهچاک رئیس جمهور، مواضعشان علیه دولت از یک انتقاد ساده گذشته است و حمله های شدیدی به این دولت میکنند.
پژمانفر بیان کرد: این افراد تاکنون امتیازات بسیار زیادی از دولت گرفتهاند، اما امروز سر سوزنی آینده سیاسی خود را در حمایت از دولت نمیبینند و ترجیح میدهند با انتقاد از دولت، برای آینده سیاسی خود جایگاه بهتری را به دست آورند.
