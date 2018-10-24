آغاز داوری آثار جشنواره ملی «عکس آیات»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره ملی «عکس آیات»، با پایان گرفتن مهلت ارسال آثار به جشنواره ملی «عکس آیات» تعداد ۲۲۸۱ اثر توسط ۴۱۹ نفر به این جشنواره ارسال شد. بیشترین آثار این جشنواره که از ۳۱ استان کشور ارسال شده است به ترتیب از استان های تهران، خراسان رضوی، اصفهان و کرمان بوده است.

در بخش ملی ۱۸۳۹ اثر از ۳۳۴ نفر، در بخش ویژه ۱۸۵ اثر از ۲۵ نفر، در بخش استانی ۱۲۴ اثر از ۴۵ هنرمند عکاس و در بخش مردمی ۱۳۲ اثر از ۳۰ نفر به جشنواره ارسال شده است.

محمدرضا علیزاده مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان دبیری این جشنواره را بر عهده دارد و مسعود زنده روح کرمانی دبیر تخصصی و هنری جشنواره ملی «عکس آیات» است.

همچنین جمعه ۴ آبان ماه آثار رسیده به این جشنواره توسط محمدمهدی رحیمیان، فرهاد سلیمانی، مجید ناگهی، مهدی جعفری، حمید صادقی داوری می شود.

جشنواره ملی «عکس آیات» با عنوان «قرآن، معنای زندگی» توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان با همکاری اداره کل تبلیغ و ترویج معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همزمان با ولادت پیامبر رحمت و هفته وحدت در آبان ماه سال ۱۳۹۷ در موزه صنعتی کرمان برگزار می شود.