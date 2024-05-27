خط کشی های سیاسی در دولت شهید رییسی بی معنا بود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا قاسمیان شامگاه دوشنبه در آئین پاسداشت یاد و خاطره شهدای خدمت از سوی اهالی فرهنگ، هنر، رسانه و قرآن در مجتمع فدک اردبیل اظهار کرد: در مسیر تعالی جامعه عنصر عقلانیت و معنویت برای اولین بار توسط جمهوری اسلامی ایران به جهان عرضه شد تا براساس این مبانی بشریت از نگاه پست و حیوانی نجات یافته و به نقطه تعالی برسد.

وی خاطرنشان کرد: برخلاف ظاهرسازی ها نظام غرب که بر پایه شهوات و تمایلات نفسانی ایجاد شده جمهوری اسلامی ایران توانست عنصر عقلانیت و معنویت را توام با چشم انداز اعتلای بشریت به بالاترین رتبه ارتقا دهد تا ما شاهد سقوط گردن کشان قرن معاصر باشیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل افزود: انقلاب اسلامی قیام علیه نظام گله داری جهانی بود تا به حاکمیت نظام مادی و شهوت گرایی پایان داده و فرهنگ را اصل و اساس توسعه جامعه بداند.

قاسمیان گفت: برخلاف نظام غرب اقتصاد و سیاست در جامعه اسلامی در خدمت فرهنگ بوده و زمینه حرف شنوی آن دو عنصر را از عرصه فرهنگی شاهدیم.

وی تصریح کرد: در سایه چنین نگاه ارزشی انسان های شایسته، مخلص و مجاهد همچون شهید آیت الله رییسی پرورش یافته و در تاریخ ایران و جهان ماندگار می شوند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل ادامه داد: برخی انسان ها فراتر از زمان و مکان نام جاودانه پیدا می کنند که قطعا در این شایستگی ها عناصری همچون اخلاص و اخلاق مداری رکن اساسی است.

قاسمیان گفت: برخلاف سیاست شیطانی و حیوانی نظام غرب سیاست ارائه شده از سوی انقلاب اسلامی سیاست شرافتمندانه است که در آن خط کشی های حزبی، جناحی و گروهی بی معناست به طوری که در دولت شهید آیت الله رییسی به خاطر خط کشی های سیاسی شاهد حذف و کنار زدن مدیران توانمند نبودیم.

وی اظهار کرد: در این دوره خط مشی حقیقی برپایه اخلاق استوار بوده و ما نیز سعی کردیم با الگو گرفتن از رییس جمهور در مدیریت استانی همین سبک را ادامه داده و حتی در انتخابات اخیر مجلس شاهد رفاقت دو رقیب انتخاباتی با نیت خیرخواهی در حوزه انتخابیه پارس آباد، بیله سوار و اصلاندوز بودیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل در پایان خاطرنشان کرد: اگر سیاست باکیفیت مبتنی برعقلانیت و معنویت باشد خروجی آن مدیرانی لایق همچون شهید آیت الله رییسی و همراهانش خواهد بود که لحظه ای سنگر خدمت را رها نکردند.