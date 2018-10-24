کلانتری: از اتهام جدید متهمان محیط زیستی اطلاعی نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ظهر امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران، در خصوص اتهام «افساد فیالارض» برای برخی از متهمان محیط زیست، اظهار داشت: این مسئله در هیئت چهارنفرهای که دولت تعیین کرده بود و خانم جنیدی (معاون حقوقی رئیس جمهور) هم در آن حضور داشت، مطرح شد که همه اعلام کردند در این مورد چیزی به ما ابلاغ نکردهاند.
وی با بیان اینکه قوه قضائیه در مورد صدور این احکام و جزئیات آن اطلاعاتی به ما نداده است، گفت: این اتهامات ادعایی است که بهطور قانونی باید بررسی شود. تقاضای این اتهام با بازپرس یا دادستان باید باشد؛ به هر حال اتهامی است که هنوز ثابت نشده و جای تاسف دارد.
کلانتری در پاسخ به این سوال که آیا این افراد تفهیم اتهام نشدهاند، تصریح کرد: تفهیم اتهام هم شده باشند ما اطلاعات دقیقی نداریم، چون به ما اطلاعاتی نمیدهند.
رئیس سازمان محیط زیست درپایان و در پاسخ به سوالی پیرامون فرار گورخرها در پروژه احیای گور ایرانی، گفت: گورخرها فرار نکردهاند، بلکه باید در طبیعت رها میشدند که این رهاسازی انجام شد.
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