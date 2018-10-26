۶ آبان آخرین مهلت ثبت نام در آزمون ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور

به گزارش خبرنگار مهر، مهلت ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور بهمن ماه سال ۱۳۹۷ (نوبت نوزدهم) از ۲۹ مهر آغاز شده است و این مهلت تا یکشنبه ۶ آبان ۹۷ ادامه دارد.
هر داوطلب براساس علاقه فقط میتواند در یک کدرشته امتحانی (بر اساس ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون)، ثبتنام و در امتحان مربوط شرکت کند.
داوطلبان لازم است که پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما، به منظور ثبتنام شخصاً به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش به نشانی: www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به تکمیل تقاضانامه ثبتنامی اینترنتی اقدام کنند.
داوطلبان باید با مراجعه به سایت سازمان سنجش کارت اعتباری ثبت نام (سریال ۱۲ رقمی) تهیه و دفترچه راهنمای ثبتنام دریافت کنند. داوطلبان باید فایل عکس اسکن شده خود را بر اساس توضیحات مندرج در دفترچه راهنمای ثبتنام تهیه کرده و به همراه سایر مدارک به صورت اینترنتی ارسال کنند.
با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبتنام به صورت اینترنتی انجام می شود، داوطلبان لازم است به وسیله کارتهای عضو شبکه شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال است، با مراجعه به پایگاه اطلاعرسانی مذکور و پرداخت مبلغ ۷۰۰ هزار ریال (۷۰ هزار تومان) به عنوان وجه ثبتنام شرکت در آزمون اقدام کنند.
آزمون کارشناسیارشد فراگیر دانشگاه پیام نور بهمن ماه سال ۱۳۹۷ (نوبت نوزدهم) در روز جمعه ۲۳ آذرماه ۹۷ برگزار خواهد شد.
داوطلبان لازم است که از روز چهارشنبه ۲۱ آذر تا پنجشنبه ۲۲ آذر ۹۷ با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش نسبت به تهیه پرینت کارت شرکت در آزمون و برگ راهنمای شرکت در آزمون اقدام کنند.
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