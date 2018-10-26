به گزارش خبرنگار مهر، پوشه روز نهمین شماره از دو ماهنامه «روزنه فرهنگی» شامل پرونده‌ای درباره خودجوکر پندارهاست. این بخش در قالب عنوان «پوشه روز» با دبیری رضا حیرانی شامل این مطالب است: «چرایی جولان خود جوکر پندارها» نوشته رضا حیرانی، «انسان عاریتی» نوشته داریوش معمار، «جوکر کیست؟» نوشته نیلوفر صدری، «مراقب جوکرهای اطرافتان باشید» نوشته شیما نادری و «تحلیل شخصیت جوکر در شوالیه تاریکی» نوشته لیلا شعبانی.

بخش اندیشه این شماره از دو ماهنامه «روزنه فرهنگی» با دبیری محمد میلانی، نیز شامل این مقالات است: «تزهایی درباب رخوت فرهنگی» نوشته محمد میلانی، «داستان نوح، اسطوره یا تاریخ؟» نوشته علی طهماسبی، «بی سرانجامی زبان» نوشته ناصر عباسپور، «گزارش نویسی در تاریخ نویسی ابوالفضل بیهقی» نوشته مسعود میری و «مازوخیسم سعدی» نوشته سعید طباطبایی.

پوشه «چهره به چهره» این شماره از «روزنه فرهنگی» با دبیری سعید طباطبایی نیز شامل این مطالب است: «ورودیه پوشه ابراهیم اقلیدی» نوشته سعید طباطبایی، «بیوگرافی و کتابشناسی ابراهیم اقلیدی»، «ابراهیم، ابراهیم است» نوشته خشایار دیهیمی، «انسانی که لنگه ندارد» نوشته شهرام اقبال زاده، «سلام آقای اقلیدی» نوشته اسدالله امرایی و «دانشی فراوان، لطافتی ژرف» نوشته مسعود میری.

«روزنه فرهنگی» دو بخش با نام «پوشه افغانستان» با دبیری لیلا جعفری، معصومه جعفری و لیلا خالقی و «پوشه تاجیکستان» با دبیری خورشید احسان نیز دارد. در این دو پوشه شعر و داستان‌هایی از ادبیات معاصر این دو کشور منتشر شده است. در پوشه تاجیکستان آثاری از شهزاده سمرقندی (شهزاده نظرآوا)، فردوس اعظم و نعمت نعمت زاد و در پوشه افغانستان نیز آثاری از احمد مدقق، معصومه جعفری و لیلا خالقی منتشر شده است.

در این شماره همچنین کتاب‌های «ویسپرد» گزارش از ابراهیم پورداوود، «بندهش هندی» تصحیح و ترجمه رقیه بهزادی، «باقی‌مانده‌های آشویتس» نوشته جورجو آگامبن و ترجمه مجتبی گل محمدی و «راهنمایی سرگشتگان» اثر موسی بن میمون و ترجمه ناصر عباسپور به پیشنهاد مسعود میری و کتاب‌های «تانگوی شیطان» نوشته لسلو کراسنا هورکایی و ترجمه سپند ساعدی، «عصبانی‌های عصر ما» نوشته کارن هورنای و ترجمه ابراهیم خواجه نوری، «ولی دیوانه وار» نوشته شیوا ارسطویی، «آنتولوژی شعر اجتماعی ایران» نوشته حافظ موسوی و «دیروز: عکس‌های حمید شاهرخ از چهار چهره معاصر بیژن الهی، شمیم بهار، قاسم هاشمی نژاد و فیروز ناجی» به پیشنهاد رضا حیرانی، معرفی شده‌اند.

پوشه عکس «روزنه فرهنگی» نیز با دبیری کامبیز رحمانی فر شامل هشت عکس از الکساندر گاردنر، عکاس اسکاتلندی الاصل و از مهمترین پیشگامان عکاسی جنگ و فتوژورنالیسم در جهان است.

نهمین شماره از دو ماهنامه «روزنه فرهنگی» با سردبیری رضا حیرانی ویژه آبان ۹۷ در ۲۱۲ صفحه و بهای ۱۸ هزار تومان منتشر شده است.