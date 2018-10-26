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۴ آبان ۱۳۹۷، ۹:۵۷

فرمانده انتظامی ایلام:

بیش از ۲۰۰ هزار زائر امروز از مهران خارج خواهند شد

بیش از ۲۰۰ هزار زائر امروز از مهران خارج خواهند شد

فرمانده انتظامی استان ایلام با اشاره به اینکه روز گذشته بیش از ۱۷۶ هزار زائر از مرز مهران خارج شدند گفت: با توجه به حجم بالای زائرین طی امروز پیش بینی می شود آمار به حدود ۲۰۰ هزار نفر برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار نورعلی یاری شامگاه پنجشنبه در گفتگو با رادیو اربعین افزود: ازدحام بسیار بالای جمعیت در پایانه مرزی مهران موجب شده است تا امکانات رفاهی و پذیرایی ایستگاه های صلواتی و مواکب قادر به پاسخگویی به زائرین نباشد.

وی تصریح کرد: زائرین برای آسایش و رفاه خود می توانند از مرز های شلمچه و چذابه که امکانات رفاهی و خدماتی همانند مهران را دارند استفاده کنند.

فرمانده انتظامی استان ایلام افزود: هم اکنون صف های طولانی حدود سه کیلومتری از خودرو های دارای مجوز عبور از مرز در پایانه مرزی مهران تشکیل شده است.

سردار نورعلی یاری گفت: اتوبوس های مجوزدار برای خروج از مرز می توانند با طی مسیر کمتر از ۶ ساعته خود را به مرز چذابه رسانده و از آن پایانه مرزی برای خروج استفاده کنند.

کد مطلب 4441588

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