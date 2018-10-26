بیش از ۲۰۰ هزار زائر امروز از مهران خارج خواهند شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار نورعلی یاری شامگاه پنجشنبه در گفتگو با رادیو اربعین افزود: ازدحام بسیار بالای جمعیت در پایانه مرزی مهران موجب شده است تا امکانات رفاهی و پذیرایی ایستگاه های صلواتی و مواکب قادر به پاسخگویی به زائرین نباشد.

وی تصریح کرد: زائرین برای آسایش و رفاه خود می توانند از مرز های شلمچه و چذابه که امکانات رفاهی و خدماتی همانند مهران را دارند استفاده کنند.

فرمانده انتظامی استان ایلام افزود: هم اکنون صف های طولانی حدود سه کیلومتری از خودرو های دارای مجوز عبور از مرز در پایانه مرزی مهران تشکیل شده است.

سردار نورعلی یاری گفت: اتوبوس های مجوزدار برای خروج از مرز می توانند با طی مسیر کمتر از ۶ ساعته خود را به مرز چذابه رسانده و از آن پایانه مرزی برای خروج استفاده کنند.