نذری متفاوت کادر درمانی/رقابت بر سر شیفت های اضافی

علیرضا قلی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: روحیه همکاری و شور عاشورایی در این ایام علاوه بر زائران در میان خادمان آنها هم مشاهده می شود به طوریکه خود پزشکان مستقر در این درمانگاه بین خودمان تصمیم گرفتیم که علاوه بر کشیک های موظفی، ساعتی را هم اضافه بر آن بایستیم.

وی تصریح کرد: بعضی از همکاران کادر درمانی در عتبات حتی سعی می‌کنند تمام وقت اینجا در درمانگاه حاضر باشند.

این پزشک مازندرانی که بیش از ۲۰ سال است پزشک معتمد مرکز پزشکی حج و زیارت هلال احمر است درباره خدمت در عتبات، گفت: کارمان در بعضی مراکز در شیفت‌های چرخشی و کوتاه مدت انجام می‌شود و در هنگام ازدحام سعی می‌کنیم تمام وقت در درمانگاه مستقر باشیم.

وی درباره فلسفه جانمایی و قرار گرفتن میز پزشک کشیک اضافه در بدو ورود درمانگاه و کنار پذیرش، توضیح داد: میز را جلو درب ورودی قرار دادیم تا دسترسی به زائر و شناسایی اولیه مشکل زائر به سهولت انجام شود و بیماران فوریت دار به سرعت شناسایی و مداوا شوند.

قلی پور ادامه داد: به خاطر حجم بالای کاری گاهی روزی یکبار بیشتر زیارت نمی‌رویم چون اجر خدمت به زائران را کمتر از زیارت نمی‌دانیم و درواقع کار در اینجا و مبتنی بر انجام مسئولیت و رسالت مان را بالاتر می‌دانیم.

قلیپور افزود: حضور و خدمت در فضای کربلا ارزشمند است و معنویت خاصی برای همه دارد و به خادمان خورشید هم نورانیت می دهد.

وی با اشاره به مخاطبان جهانی اربعین و پایگاههای درمانی ایران، خاطرنشان کرد: در درمانگاه ملاک کربلا چند روز پیش یک جوان هندوی غیرمسلمان حدودا ۲۰ ساله مراجعه کرد که به گفته فرد پاکستانی همراهش فقط به عشق امام حسین(ع) با پای پیاده به کربلا آمده بود.

پزشک درمانگاه ملّاک افزود: سال گذشته به عنوان زائر پیاده به سفر اربعین آمدم تا حس و حال و فضای زائران را از نزدیک و بیشتر درک کنم.

پزشک مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر، یادآوری کرد: یکسال یکی از همکاران ما در مرز مهران با دیدن بعضی سختی‌ها گفت توبه می‌کنم دوباره بیایم اما همان همکار چند روز بعد ما را دید و گفت حرفم را پس می گیرم؛ متوجه حرفم نشدم! کربلا عشق است.

وی افزود: انسان با ارتباط قلبی که با ائمه(علیهم السلام) می‌گیرد به خدا وصل می‌شود به خصوص در اربعین وظیفه همگانی برای همه عاشوراییان است و در امتداد ظهور معنا می‌یابد.

به گفته پزشک درمانگاه ملاک، کربلا ، انسان‌هایی که قلب پاکی داشته باشند در مسیر اربعین قرار می‌گیرند بطوریکه گاهی حتی در میان زائران پیاده ها مسیحیان و از سایر ادیان هم می‌بینیم.