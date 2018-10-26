به گزارش خبرنگار مهر، احمد مطیعی پیش از ظهر امروز در مراسم آغاز عملیات مالچ‌پاشی در چذابه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امسال عملیات بیابان زدایی با استفاد از روش مالچ‌پاشی و نهال کاری در سطح ۱۱ هزار هکتار از بیابان های خوزستان انجام می شود.

وی افزود: برای مالچ‌پاشی این ۱۱ هزار هکتار حدود ۱۱۰ میلیون لیتر از پالایشگاه آبادان تامین می‌شود و قرار است این مالچ ها در بیابان‌های شهرستان های دشت آزادگان، شوش و اهواز مورد استفاده قرار گیرد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان تأکید کرد: بعد از مالچ‌پاشی در این ۱۱ هزار هکتار بیابان عملیات نهال کاری آنها نیز آغاز می شود. اگر مالچ و اعتبار مورد نیاز این طرح به موقع آماده شود می توانیم این ۱۱ هزار هکتار را به ۲۰ هزار هکتار بیابان‌زدایی ارتقا دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور نیز حضور داشت.