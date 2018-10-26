دوتصادف و۱۲مصدوم در پل بشار/مرگ زائرپاکستانی درتصادف خودرو درباشت

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال‌ پوران فرد افزود: در این حادثه چهار مصدوم به بیمارستان منتقل شدند.

وی بیان داشت: این دوفقره تصادف در فاصله شصت متری در پل سوم بشار یاسوج اتفاق افتاد که در تصادف اول با برخورد سه دستگاه خودروی پاترول، پراید و پژو پارس هشت نفر مصدوم و در تصادف دوم که بلافاصله با برخورد دو دستگاه پژو۴۰۵ و پارس اتفاق افتاد نیز چهار نفر دیگر مصدوم شدند.

مرگ زائر پاکستانی در تصادف با خودروی سواری

گچساران - فرمانده نیروی انتظامی شهرستان باشت گفت: برخورد خودروی پژو ۴۰۵ در جاده ترانزیتی شیراز –گچساران درحوالی روستای خان احمد بخش بوستان موجب فوت زائر پاکستانی اربعین حسینی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا چشم مهتاب افزود: این زائر پاکستانی به نام "زینب ف غلام"، درحال عزیمت به سمت کربلای معلی بود که برای نماز صبح، در حال طی کردن عرض جاده ترانزیتی روستای خان احمد بود که با برخورد با خودروی سواری جان خود را از دست داد.

وی بیان داشت: جسد این زائر حسینی به سردخانه شهرداری باشت منتقل و پس ازطی مراحل قانونی به زادگاهش پاکستان منتقل خواهد شد.