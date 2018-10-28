حمید اعتباریان تهیه کننده فیلم سینمایی «ماساچوست» به کارگردانی محمدحسین لطیفی و نویسندگی پیمان عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره زمان ساخت این اثر گفت: پیش تولید این اثر آغاز شده است و در نظر داریم به زودی تولید «ماساچوست» را آغاز کنیم.

وی افزود: این فیلم ۲ بازیگر اصلی مرد و یک بازیگر اصلی زن دارد که بازیگرهای مرد از چهره های شناخته شده و بازیگر خانم یک چهره جدید خواهد بود که هنوز موفق به بستن قرارداد با آنها نشده ایم زیرا اکثر آنها یا خارج از کشورند و یا با فیلم های دیگر قرارداد دارند.

این تهیه کننده خبر داد: اگر تا ۱۰ روز آینده بتوانیم با بازیگران موردنظرمان به توافق برسیم بلافاصله ساخت این اثر را آغاز می کنیم.

وی با بیان اینکه این فیلم در تهران ساخته می شود، عنوان کرد: ما با دیگر بازیگرها به توافق اولیه رسیده ایم و به محض اینکه بتوانیم با بازیگران اصلی هم به نتیجه برسیم تولید را آغاز می کنیم.

به گفته وی، از عوامل پشت صحنه حضور حسن مصطفوی به عنوان مدیر تولید قطعی شده است.

اعتباریان با بیان این که «ماساچوست» یک فیلم طنز است، اظهار کرد: «ماساچوست» یک فیلم طنز است اما در عین حال کمدی نیست بلکه به سبک اثر قبلی من با عنوان «سن پطرزبورگ» ساخته می شود داستان آن هم درباره خانومی است که پدر آمریکایی و مادر ایرانی دارد. او از ماچوست برای اولین بار به ایران می آید تا افرادی که از او کلاهبرداری کرده اند شناسایی کند که در این بین حوادثی رخ می دهد.

این تهیه کننده در پایان با اشاره به اینکه خوشحال است که با محمدحسین لطیفی همکاری می کند، عنوان کرد: «ماساچوست» ۲ بار توسط پیمان عباسی بازنویسی شده و این روزها برای سومین بار مشغول بازنویسی این اثر است. اگر موفق به انعقاد قرارداد با بازیگران مورد نظرمان شویم این فیلم را به سی و هفتمین جشنواره ملی فیلم فجر می رسانیم.