به گزارش خبرنگار مهر، احمد بیگدلی در مخالفت با وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: در بهمن ۹۱ قانون تمرکز به تصویب مجلس رسید که پس از مدتی تلاش‌هایی برای ملغی کردن این قانون در کشور صورت گرفت و سؤال ما از این وزیر پیشنهادی دولت این است که آیا به این قانون که بسیار اهمیت دارد، پایبند خواهد بود یا خیر؟

وی با اشاره به ضرورت توجه به نظام قیمت گذاری ادامه داد: تاکنون نظام قیمتگذاری مطلوبی در کشور ایجاد نشده و در نتیجه شاهد مشکلات عدیده‌ای در کشور اقتصاد به علت این خلاء بودیم و این مسئله گرانفروشی‌هایی را در پی داشته است که لازم است دولت بر آن نظارت کند.

نماینده مردم خدابنده در مجلس خطاب به وزیر پیشنهادی دولت برای وزارتخانه صمت تصریح کرد: آقای رحمانی! بنده در برنامه‌های شما ندیدم که توجهی به نظام قیمتگذاری داشته باشید و سؤال ما این است که آیا به دنبال ساماندهی وضعیت قیمتگذاری هستید یا خیر؟

بیگدلی افزود: همفکری با اتاق اصناف و تشکل‌های اقتصادی بسیار حائز اهمیت است اما متأسفانه این مسئله پراهمیت هم در برنامه‌های ارائه شده وزیر پیشنهادی دولت برای وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت دیده نمی‌شود.

وی متذکر شد: در سال‌های پس از انقلاب بسیاری از اتاق‌های اصناف در تهران و برخی از استان‌ها منحل شد ولی به دلیل ضرورت آن، در سال ۵۹ قانونی در این زمینه به تصویب رسید؛ درحالی‌که در شرایط فعلی، نحوه استفاده از سازمان‌های صنفی بسیار اسفبار است و سؤال بنده از این وزیر پیشنهادی دولت این است که برای ساماندهی این بخش اسفناک چه برنامه‌ای دارد؟

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: قطعاً وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در جهت حمایت از مصرف‌کنندگان گام بردارد. همچنین مبادرت به رتبه‌بندی بنگاه‌های اقتصادی با رعایت استانداردها کند.

بیگدلی خاطرنشان کرد: آقای رحمانی! متأسفم که شما در بسیاری از مباحث کلان وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، برنامه مؤثری ندارید و اگر امروز مجلس به شما رأی اعتماد داد، باید به دنبال اصلاحات اساسی در برنامه‌های خود باشید که بر اساس آن، اقدامات درخوری برای کشور انجام دهید.