اربعین حسینی فرصتی برای ترویج فرهنگ عاشورا است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام موسی محبی پیش از ظهر یکشنبه در جمع مبلغان با بیان اینکه اربعین بزرگ‌ترین اجتماع بشری است، گفت: این اجتماع قدرتمند، دوستداران اهل‌بیت(ع) را بیمه می‌کند.

حجت الاسلامی محبی بابیان اینکه اربعین حسینی فرصت خوبی است تا ولایت مداری، فرهنگ غنی و مهمان‌نوازی خود را به بیرون از مرزها صادر کنیم، گفت: در ایام مراسم اربعین باید ایستگاه‌های صلواتی با کمک هیئت‌های مذهبی و کمیته‌های مردمی برای خدمت به زائران فعالیت داشته باشند.

وی عنوان کرد: ستاد مردمی استقبال و پذیرائی شهرستان نهاوند با برپایی یک موکب در پارک کوثر نهاوند تعداد ۱۵۰۰وعده غذای گرم بین زائران توزیع کرده است.

حجت‌الاسلام موسی محبی با تقدیر از مبلغان و روحانیون بومی و مستقر و طرح هجرت یادآورشد: فعالیت های ایام اربعین حسینی و دهه دوم ماه صفر در مناطق مختلف شهری و روستایی با همکاری و مشارکت ۸۵ نفر از روحانیون اعزامی درحال انجام است.

رئیس تبلیغات اسلامی نهاوند ادامه داد: از این تعداد ۲۵ نفر را بانوان مبلغه و ۶۰ نفر را مبلغین مرد تشکیل می دهند.

حجت‌الاسلام محبی ادامه داد: مدت فعالیت مبلغین اعزامی در سامانه سجام تعیین شده و در این مدت علاوه بر اقامه نماز جماعت، محافل و مجالس مختلفی در مساجد، هیئات مذهبی و همچنین جلسات روضه در منازل بر پا خواهد شد.