به گزارش خبرنگار مهر بشار رسن در حاشیه تمرین امروز پرسپولیس با حضور در جمع خبرنگاران گفت: در ابتدا باید از هواداران تیم تشکر ویژه کنم که در این مدتی که مادرم را از دست داده ام به من لطف بی نهایت زیاد داشتند.

هافبک تیم ملی فوتبال عراق ادامه داد: می خواستم مدتی را در عراق بمانم چون در رسم ما باید مدتی را کنار خانواده باشیم و سوگواری کنیم. با این حال، بازی های پرسپولیس در آسیا سبب شد تا به جمع تمرینات تیم برگردم. لطف آنها سبب شد تا تمام تلاشم را انجام دهم تا به تمرینات برگردم. امیدوارم بتوانم محبت آنها را جبران کنم.

وی درباره دیدار فینال پرسپولیس مقابل کاشیما آنتلرز در فینال لیگ قهرمانان آسیا اظهارداشت: هنوز این تیم ژاپنی را به طور کامل نمی شناسم. قرار است کادر فنی آنالیز لازم را داشته باشد و درباره فینال صحبت کند. ما می خواهیم برای پرسپولیس در آسیا تاریخ سازی کنیم.