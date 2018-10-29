یمنی ها با کمترین سلاح در برابر عربستان مقاومت می کنند

خبرگزاری مهر، گروه استان ها - فاطمه کازرونی: دو تا سه سال دیگر یمن آزاد می شود، با قاطیعت می گوید و در چشم هایش نور امید می درخشد وقتی از مقاومت ها و آمادگی شبانه روزی مردم یمن در راستای دفاع از حقیقت و حقیقت جویی سخن می گوید.

این سخنان «احمد الجنیدی» است که به همراه دوستانش به کربلای معلی آمده اند و موکبی برای جذب کمک های مادی و معنوی به مردم یمن تحت عنوان موسسه بنیان توسعه یمن تشکیل داده اند، موکبی که از همه مسلمانان و دیگر کشورهای مسلمان در آن حضور دارند.

وقتی از حمایلی که به شکل مشترک تمام یمنی ها بر روی لباس خود بسته اند و خنجری که در این حمایل خودنمایی می کند می پرسم جنیدی می گوید که این نشان از آمادگی دائمی یمنی ها برای یاری امام زمان در هر لحظه از زمان که ظهور منجی بشریت تجلی پیدا کند دارد.

در آستانه اربعین حسینی سه جوان یمنی به نمایندگی از اهالی این سرزمین از شرایط خاص یمن و مقاومت دایمی مردم این سرزمین با الگو قرار دادن راه روشن عاشورای حسینی سخن می گویند.

در شرایط حاضر وضعیت یمن چگونه است و واکنش کشورهای مسلمان نسبت به وقایع یمن را چگونه ارزیابی می کنید؟

وضعیت یمن در شرایط حاضر بسیار سخت است، مردم شرایط سخت و پر دردی را تجربه می کنند چراکه رژیم آل سعود از همه نظر و از هوا، دریا و زمین ما را محاصره کرده است. در این میان مردم در جوامع اسلامی از ما حمایت های همه جانبه مادی و معنوی دارند اما حکومت های منطقه و خاورمیانه به شکل روشنی و واضحی به دلیل ترس از سازمان ملل ما را کنار گذاشته اند.

ریشه مشکلات کنونی یمن که به جرم استقلال طلبی به عنوان یک کشور مسلمان این روزها مورد هجمه شبانه روزی جنگنده های رژیم آل سعود قرار دارد در کجاست؟ به عبارتی کشور عربستان با آن همه داعیه در مورد پرچمداری اسلام به چه دلیل دست در دست کشورهای مستکبر جهانی با یک کشور مسلمان دیگر در حال جنگ است؟

اگر از لحاظ سیاسی به این سوال پاسخ دهم باید بگویم که عربستان از استقلال جغرافیایی یمن هراس دارد چراکه پس از استقلال این کشور، عربستان نمی تواند بر روی تنگه عدن و (فکر کنم منظورش همون باب المندب هستش) که در منطقه و جهان از تنگه های بسیار حساس و استراتژیکی است دسترسی داشته باشد.

درست است که اسلام از عربستان شکل گرفته است اما مرام و رفتار حکومت عربستان به دین اسلام هیچ گونه ارتباطی ندارد، از دیدگاه ما ۱۰۰ درصد برنامه های آنها با اسرائیل هماهنگ شده است و بر این اساس تعجبی ندارد اگر عربستان یک کشور مسلمان دیگر را مورد هجمه قرار دهد.

در این میان سکوت دیگر مسلمانان جهان ناشی از چه عواملی چیست؟

ببینید، جوامع اسلامی از دیدگاه ما تمایل بسیار برای کمک به یمن دارند اما دولت و حکومت در کشورهای اسلامی مانند مصر، ترکیه و غیره تنها به دنبال منافع خود هستند و مطابق خواسته استکبار عمل می کنند.

تصاویری که از کودکان یمنی در این موکب نصب شده است، اخبار رسانه ای دنباله دار از ستارگان دنیا را به یاد می آورد که از هنرمند و ورزشکار در ارتباط با کمک به این کودکان سخن می گویند، این کشورها با داعیه حقوق بشر در برابر جنایتی به مراتب فراتر از گرسنگی و در برابر قتل عام کودکان یمنی چرا سکوتی چنین عجیب و دردناک دارد؟

خوب همه اینها ناشی از یک بازی رسانه ای است، دست اندرکاران استکبار جهانی خودشان عکس هایی از کودکان آفریقایی منتشر و خودشان تبلیغات می کنند، این به معنای آن نیست که مظلومیت نهفته در چشمهای سیاه این کودکان این افراد را تحت تاثیر قرار داده است بلکه به این بهانه در پی نفوذ سیاسی در این کشورها هستند.

طبیعی است هیچ مصلحتی برای حمایت از یمن برای این کشورها وجود ندارد و بر این اساس رسانه های دنیا نیز سکوت مطلق در قبال مظلومیت کودکان ومردم یمن برگزیده اند.

مردم یمن بسیار مظلوم هستند و تبلیغات رسانه ای در این برهه از زمان در راه پیروزی ما بسیار لازم است اما سکوت، جواب تمامی این مظلومیت هاست.

با وجود تمامی این مسائل شما آینده یمن را چگونه پیش بینی می کنید و آیا در افق آینده این کشور پیروزی و استقلال کامل را می بینید؟

ازدیدگاه شخصی من دو تا سه سال بیشتر طول نمی کشد که پیروزی رخ دهد، امروز نه تنها پیروزی مردم یمن بلکه ظفرمندی تمامی مسلمانان جهان نزدیک است چراکه انشالله زمان ظهور منجی عالم بشریت نزدیک است.

نیروهای مجاهد از دیگر کشورها نیز به شما در این راه کمک می کنند؟

ما امروز در یمن نیروی انسانی نیاز نداریم چراکه تمامی مردم ما از پیر و جوان آماده دفاع از کشور هستند، حتی در کشور ما سربازی اجباری نیست چون همه دوست دارند در راستای دفاع از یمن به انصارالله کمک کنند به نوعی که می توان گفت سربازی ما صلواتی است.

با توجه به محدودیت های مرزی اگر روزی سلاح و مهمات در کشورتان تمام شود چگونه به مبارزه خود با دشمنان ادامه می دهید؟

در صورت بروز چنین حالتی ما با ناخن هایمان با دشمنان می جنگیم و به عبارتی با چنگ و دندان از سرزمین خود محافظت می کنیم.

دشمن ما عربستانی است که قدرت جنگ با ما را ندارد چراکه ما با ایمان خود با آنها جهاد کرده و در این راه به خدا توکل می کنیم.

در بسیاری از مواقع ما در مناطق نظامی انبارهایی از دشمن که سلاح و مهمات آنها دست نخورده بوده است به غنیمت گرفته ایم، در واقع به لطف خدا سلاح های غنیمتی بسیار به دست ما می رسد و همه اینها از توکل به خد حاصل می شود. آنها هرگز نمی توانند با قدرت ایمان ما بجنگند.

آیا یمنی ها خودشان در زمینه مهندسی معکوس و ساخت اسلحه نیز فعالیت دارند؟

بله، ما سلاح های بسیار قدیمی از زمان شوروی در اختیار داریم که دولت روسیه آن را در موزه های خود قرار داده است اما ما از آنها استفاده می کنیم!.

برخی موشک ها را نیز ارتقا می دهیم و برای برخی سلاح ها نیز همان مهندسی معکوس یا کارشناسی انجام شده است به نوعی که ساخت سلاح هایی مانند موشک را در کشور خود داریم گرچه هنوز در این زمینه چندان پیشرفته نیستیم.

مرزهای کشورهای هم جوار به روی شما بسته است و یک سوی یمن نیز کاملا هم جوار با دریاست شما تسلیحات را از کجا دریافت می کنید؟

رهبر ما در ریاض در نشست خبری حضور داشت و یکی از خبرنگاران عربستان از وی پرسید که شما ادعا کردید که تمامی موشک های یمن را از میان برده اید و ۹۸ درصد از اهداف و آرمان های اجلاس عرب محقق شده است. پس چگونه یمنی ها هنوز موشک دارند؟! که وی جواب داد که مردم یمن عجیب و غریب هستند به نوعی که حتی از لوله های آب نیز استفاده می کنند و ما را هدف می گیرند، یعنی خودشان اعتراف کردند که ما هرگز در برابر دشمن کم نمی آوریم.

از دیدگاه من دشمن ما احمق است چراکه از یک سو خود را مدافع مردم و انصارالله را ضد آنها می خواند اما از سوی دیگر موافقان و هم مخالفان خود در یمن را هر ساعت و یک جا مورد هدف قرار می دهد و این امر موجب شده است تا بسیاری از موافقان دولت نیز با انصارالله همراه شوند.

آیا شما احزاب مختلفی در کشورتان دارید که روند اتحاد مردم یمن را با مشکلی مواجه سازد؟

پیش از بهار عربی ما حدود ۱۴ حزب از سوسیالیستی ناصری و غیره در کشورمان داشتیم که برخی یمنی، برخی تابع رژیم بعث و برخی تابع اخوان مسلمین و غیره بودند اما اکنون بیشتر احزاب باقیمانده با عربستان موافق هستند و شاید جالب باشد بدانید تنها گروه انصارالله مدافع مردم یمن باقی مانده اند.

شاید جالب باشد بدانید که سربازان در ارتش انصارالله نه فقط از شیعه بلکه از دیگر احزاب مسلمان مانند شافعی، زیدی و غیره تحت یک پرچم در مرزها با دشمنان می جنگند و یک فرهنگ به نام فرهنگ عاشورا و راه امام حسین هدایت گر آنها در این مسیر است که همگی به شکل یک پارچه به راه ایشان معتقد هستند.

در جنگ یمن با دشمنان آیا افراد منافقی نیز شناسایی کردید که خود را موافق شما نشان دهد اما به شکل پنهانی در حال همکاری با دشمنان باشد؟

این امر بسیار کم بوده است اما مگر می شود منافق در یک جنگ حضور نداشته باشد همانگونه که در زمان انقلاب ایران و دوران جنگ تحمیلی نیز منافقان حضور داشتند در یمن نیز حزب معتمر یعنی حزب حاکم قبل از انقلاب (حزب علی عبدالله صالح) به دلیل ناراحتی از اخوان المسلمین خود را مدافع ما نشان دادند تا زمانی که عربستان به آنها روی خوش نشان داد و این حزب بلافاصله خود را برادر عربستان نامیدند در حالیکه پیش از آن به مدت یک سال وانمود می کردند با ما همراه هستند و در جنگ با دشمنان با ما همکاری خواهند کرد.

البته به نظر می رسد فقط رهبر آنها راه را بر عربستان باز کرده است اما افرادی که عضو آن بوده اند چون تابعیت یمنی دارند با رهبر خود موافق نبودند.

در بخش هایی از عربستان که با یمن هم جوار است مردم شهرهای مرزی رفتارشان با مردم یمن چگونه است؟

جالب است بدانید مردم این مناطق خود را یمنی می دانند و به یمنی بودن خود نیز افتخار می کنند.

سنت ها، روش زندگی و لباس پوشیدن و غذای آنها ۱۰۰ درصد یمنی است و تا دهه ۶۰ میلادی این منطقه جزو کشور ما بوده است تا اینکه از حکومت وقت ما آن را طلب کردند و آنها نیز به راحتی این بخش ها را تحویل دادند.

باوجود این زمان هنوز فرهنگ، مذهب و لباس سنتی و همه آداب آنها دقیقا شبیه ماست اما عربستان پنج سال پیش از جنگ مردم این منطقه را مجبور به تخلیه برخی شهرها کرد و آنها را با اجبار به ریاض فرستاد که آن زمان مردم دلیل این امر را نمی دانستند.

الان اهالی این مناطق آگاه شده اند که عربستان از مدت ها قبل به فکر شکل دهی این جنگ بوده و آن را ساماندهی کرده است.

این مردم بسیار مظلوم هستند و امکانات تدارک شده برای آنها در ریاض نیز بسیار ضعیف است.

در طول این سال ها شاهد تلاش کشورهای استکباری برای تفرقه و جدایی میان مسلمانان جهان هستیم. گاهی دشمن تلاش دارد تا این امر در نمادهای اتحاد میان مسلمانان مانند پیاده روی اربعین در قالب اختلاف اندازی های عجم، عرب و تفاوت های قومیتی بروز پیدا کند. از دیدگاه شما در این میان تکلیف چیست؟

ببینید ما اکنون در زمان جنگ رسانه ای قرار داریم، دشمنان ما از قدیم الایام تاکنون سیستم های مختلفی مانند سوسویالیست، جمهوری، دموکراسی ایجاد کرده اند تا امت اسلامی را محو کنند اما اگر جوانان عاقل امت های اسلامی این بینش ها را مقایسه کنند متوجه می شوند، هیچ سیستمی در جهان هرگز به نظام اسلام نمی رسد و دین مبین اسلام از همه آنها قوی تر است.

دشمنان در برنامه های رسانه های جمعی حرف هایی را می زنند که نفرت و تفرقه میان مسلمانان ایجاد کند اما پیاده روی اربعین دشمنان را تهدید می کند. دشمنان وقتی می بینند همه مسلمانان از تمام کشورهای عربی با یک روش حرف می زنند و آن فدا کردن جان خود در راه اسلام با الگوبرداری از مقتدایشان حضرت سیدالشهداست هیچ کاری نمی توانند بر علیه مسلمانان انجام دهند.

ما مسلمانان اکنون به هدف همدلی و اتحاد خود بسیار نزدیک شده ایم اما باید بصیرت سیاسی و فرهنگی خود را حفظ کنیم و هرکس اطلاعی دارد باید برای جوانان منطقه خود مسایل سیاسی را تبیین کند.

به عنوان آخرین سوال حمایل متحدالشکل که تمامی جوانان یمنی بر تن دارند نشان از چه دیدگاه مشترکی دارد؟

این لباس سنتی یمن از پیش از اسلام است، در آن زمان تمامی کشورهای مسلمان از عراق، ایران و یمن خنجر داشتند اما این سلاح برای یمنی ها شبیه کمربند است.

امروز تمامی جوانان یمن به این لباس افتخار می کنند، در انواع مراسمات مردم این حمایل را به همراه لباس سنتی خود می پوشند حتی در کوچه خیابان های یمن افرادی از کودک و پیر و جوان به این لباس مزین هستند.

البته استفاده از این سلاح ممنوع است و اگر فردی آن را به عنوان تهدید از کمربند خارج کند جرم محسوب می شود. ما همیشه آماده جنگ با دشمن هستیم و این نمادی است از مقاومت مردم ما در برابر دشمن و آمادگی برای یاری امام زمان در هر لحظه از زمان که حضور حضرتش تجلی پیدا کند.