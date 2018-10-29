۹ هزار دانش آموز کردستانی در مسابقات هفته ای قرآن شرکت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان، حجت الله نریمانی اظهارداشت: در این دوره از مسابقات که دانش آموزان شش شهرستان قروه، بیجار، کامیاران، ناحیه دو سنندج، کرانی و سریش آباد شرکت داشتند.

وی افزود: در پایان این دوره از مسابقات ۲۸ نفر از دانش آموزان استان به عنوان نفرات برگزیده کشوری انتخاب با اهدای جوایزی از قبیل سفر به عتبات عالیات و مشهد مقدس و کارت هدیه از آنان تجلیل به عمل آمد.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان کردستان ادامه داد: هدف از برگزاری این رقابت ها، ارتقاء محتوایی برنامه درس هایی از قرآن و همچنین تشویق دانش آموزان به اقامه نماز در مدارس است.

نریمانی یادآور شد: مسابقه درس هایی از قرآن از دو دهه قبل تاکنون با توجه به برنامه هفتگی حجت الاسلام و المسلمین قرائتی در مدارس سراسر کشور برگزار می شود.