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۷ آبان ۱۳۹۷، ۹:۴۱

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش کردستان:

۹ هزار دانش آموز کردستانی در مسابقات هفته ای قرآن شرکت می کنند

۹ هزار دانش آموز کردستانی در مسابقات هفته ای قرآن شرکت می کنند

سنندج - معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان کردستان گفت:بیست و ششمین دوره مسابقات هفتگی درس هایی از قرآن در سال تحصیلی ۹۷-۹۶ با استقبال ۹ هزار و ۹۲۰ نفر از دانش آموزان استان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان، حجت الله نریمانی اظهارداشت: در این دوره از مسابقات که دانش آموزان شش شهرستان قروه، بیجار، کامیاران، ناحیه دو سنندج، کرانی و سریش آباد شرکت داشتند.

وی افزود: در پایان این دوره از مسابقات ۲۸ نفر از دانش آموزان استان به عنوان نفرات برگزیده کشوری انتخاب با اهدای جوایزی از قبیل سفر به عتبات عالیات و مشهد مقدس و کارت هدیه از آنان تجلیل به عمل آمد.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان کردستان ادامه داد: هدف از برگزاری این رقابت ها، ارتقاء محتوایی برنامه درس هایی از قرآن و همچنین تشویق دانش آموزان به اقامه نماز در مدارس است.

نریمانی یادآور شد: مسابقه درس هایی از قرآن از دو دهه قبل تاکنون با توجه به برنامه هفتگی حجت الاسلام و المسلمین قرائتی در مدارس سراسر کشور برگزار می شود.

کد مطلب 4444440

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