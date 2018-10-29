مهلت ثبت نام دوره های کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، به منظور فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از داوطلبانی که تاکنون در آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور بهمن ماه سال ۱۳۹۷ (نوبت نوزدهم) ثبت‌نام نکرده‌اند، ترتیبی اتخاذ شده است که متقاضیان بتوانند تا روز ‌شنبه ۱۲ آبان ۹۷ نسبت به ثبت‌نام خود اقدام کنند.

کلیه متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت‌نام و فراهم کردن مدارک و اطلاعات مورد نیاز، به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش‌ آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت‌نام در آزمون مذکور اقدام کنند.

ضمناً آن دسته از داوطلبانی که قبلاً ثبت‌نام کرده‌اند، می‌توانند در صورت تمایل تا تاریخ ۱۲ آبان ۹۷ نسبت به مشاهده و ویرایش اطلاعات ثبت‌نامی خود اقدام کنند.

آزمون کارشناسی‌ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور بهمن ماه سال ۱۳۹۷ (نوبت نوزدهم) در روز جمعه ۲۳ آذرماه ۹۷ برگزار خواهد شد.