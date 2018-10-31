همایش بزرگداشت «مجاهدان در غربت»در دامغان برگزار می شود

محمد سالاریان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه «مجاهدان در غربت» برای سومین سال پیاپی در دامغان برگزار خواهد شد، تاکید کرد: این آیین با هدف تجلیل و تکریم از حماسه آفرینان و مجاهدان که در غربت با شیاطین زمان در خفقان جامعه شان به خصوص در کشورهایی مانند نیجریه، یمن، بحرین، فلسطین، لبنان، میانمار و...مبارزه می کنند، برگزار می شود.

وی با بیان اینکه آیین گرامیداشت «مجاهدان در غربت» در روز چهارشنبه ۱۶ آبان ماه سال جاری و همزمان با شب شهادت امام هشتم، به میزبانی دانشگاه دامغان برگزار می شود، افزود: در این آیین از ۱۴ نفر از مبارزان کشورهای اسلامی تقدیر و تندیس ویژه آستان علی بن موسی الرضا (ع) به آن ها اهداء خواهد شد.

دبیر اجرایی ستاد بزرگداشت «مجاهدان در غربت»، گفت در دوره پیشین این همایش بزرگ، ۸۵ نفر از اندیشمندان و فرهیختگان ۲۸ کشور جهان، مقامات لشگری و کشوری و خانواده های معظم شهدا و ایثارگران از کشور لبنان، سوریه، نیجریه و حضور داشتند و امسال نیز شاهد حضور مهمانان داخلی و خارجی خواهیم بود.

سالاریان توضیح داد: سومین بزرگداشت مجاهدان در غربت با همکاری آستان قدس رضوی، مجمع جهانی اهل بیت(ع)، جامعه آل مصطفی العالمیه، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، معاونت بین الملل بسیج، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، جشنواره بین المللی امام رضا(ع) و بسیج سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود.