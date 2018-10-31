زنجان دیشب سردترین مرکز استان کشور بود/ وقوع وزش باد

احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان زنجان تا روز جمعه صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد خواهد بود.

وی با بیان اینکه وزش باد در برخی مناطق استان شدید خواهد بود، اظهار کرد: به شهروندان زنجانی توصیه می‌شود از تردد در کنار ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان فرسوده خودداری کنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان به وضعیت دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: دمای هوای استان طی چند روز آینده کاهش‌یافته و هوا سرد می‌شود.

یاغموری افزود: افت دما در اواخر روز چهارشنبه و پنجشنبه صبح بیشتر می‌شود.

وی به گرم‌ترین و سردترین مناطق استان زنجان طی ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و گفت: طی این بازه زمانی شهر زنجان با دمای منفی ۳ درجه سانتی گراد سردترین مرکز استان در سطح کشور بود و آب‌بر گرم‌ترین منطقه استان بود.