  1. استانها
  2. زنجان
۹ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۰۶

مدیرکل هواشناسی استان زنجان:

زنجان دیشب سردترین مرکز استان کشور بود/ وقوع وزش باد

زنجان دیشب سردترین مرکز استان کشور بود/ وقوع وزش باد

زنجان-مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: شهر زنجان در ۲۴ ساعت گذشته با دمای منفی ۳ درجه سردترین مرکز استان در سطح کشور بود.

 احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان زنجان تا روز جمعه صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد خواهد بود.

وی با بیان اینکه وزش باد در برخی مناطق استان شدید خواهد بود، اظهار کرد: به شهروندان زنجانی توصیه می‌شود از تردد در کنار ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان فرسوده خودداری کنند. 

مدیرکل هواشناسی استان زنجان به وضعیت دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: دمای هوای استان طی چند روز آینده کاهش‌یافته و هوا سرد می‌شود. 

یاغموری افزود: افت دما در اواخر روز چهارشنبه و پنجشنبه صبح بیشتر می‌شود. 

وی به گرم‌ترین و سردترین مناطق استان زنجان طی ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و گفت: طی این بازه زمانی شهر زنجان با دمای منفی ۳ درجه سانتی گراد سردترین مرکز استان در سطح کشور بود و آب‌بر گرم‌ترین منطقه استان بود. 

کد مطلب 4446088

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها