به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند ظهر چهارشنبه در نشست کارگروه رفع موانع تولید استان بوشهر با تاکید بر لزوم تلاش و فعالیت مستمر بانک ها و دستگاه های اجرایی برای گره گشایی از مشکلات واحدهای تولیدی اظهار داشت: رفع مشکلات واحدهای تولیدی و افزایش ظرفیت این واحدها بدون تردید منجر به بهبود وضعیت اشتغال می شود.

وی افزود: در مرحله نخست بیش از ۱۳۲ میلیارد تومان تسهیلات در حوزه رفع موانع تولید پرداخت شده که بیشتر از سهمیه تخصیص داده شده به استان است و امیدواریم با همکاری بانک ها، مرحله دوم این تسهیلات نیز پرداخت شود.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: باید مشکلات واحدهای تولیدی در حوزه های بیمه ای، مواد اولیه، سرمایه در گردش، مالیات، مشکلات زیرساختی و ... بررسی و راهکارهای موجود ارائه و اجرایی شود تا در کمترین زمان ممکن شاهد بهبود وضعیت واحدهای تولیدی باشیم.

گراوند تصریح کرد: در برخی از بانک ها، روند انعقاد قرارداد با متقاضیان و همچنین روند پرداخت تسهیلات کند است که باید شتاب بیشتری داده شود.

استاندار بوشهر گفت: مدیران باید از اختیارات قانونی خود برای تسریع در کار مردم و گره گشایی از مشکلات بهره ببرند.

گراوند همچنین با تقدیر از مدیران بانک سینا در پرداخت تسهیلات عشایری و روستایی افزود: بانک سینا بیش از ۴۰۰ میلیارد ریال سهمیه داشت که به صورت ۱۰۰ درصد این تسهیلات برای ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و عشایری پرداخت شده است.

وی همچنین از تصویب ۱۰۰ میلیارد ریال تسهیلات کم بهره برای مرغداری های راکد استان خبر داد و ابراز داشت: با موافقت جناب سعیدی کیا رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان کشور مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال تسهیلات به صورت سرمایه در گردش برای ۵۰ واحد مرغداری استان که راکد هستند در نظر گرفته شده که بانک سینا این میزان تسهیلات کم بهره را پرداخت می کند.

گراوند بیان کرد: سازمان جهاد کشاورزی استان و تعاونی مرغداران استان برای تسریع در پرداخت این تسهیلات با بانک سینا مذاکره و همکاری کنند.

در این نشست تعدادی از مدیران دستگاه های اجرایی و مدیران بانک ها نیز گزارشی از روند پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی و واحدهای تولیدی ارائه کردند.