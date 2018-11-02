به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فضایی ایران، مرتضی براری با اشاره به شکل گیری ظرفیت های مناسب بازار ارائه خدمات در حوزه فضایی، اظهار داشت: یکی از مهمترین دغدغه ها و برنامه های سازمان فضایی ایران شناسایی، ساماندهی، توانمندسازی و توسعه بازار شرکت های فعال در عرصه فضایی کشور است.

وی افزود: شرکت های خصوصی و توانمند این بخش می توانند با ایجاد کنسرسیومی مشترک، خدمات و محصولات تولید شده علمی و فناوری خود را تجاری سازی کرده تا زمینه حضور آنان در بازارهای منطقه ای و بین المللی فراهم شود.

براری با اشاره به ظرفیت بازار خدمات ایستگاه های زمینی و اقتصاد ۱۲۰ میلیارد دلاری این حوزه گفت: با توجه به حضور شرکت های خصوصی توانمند در این حوزه هنوز نتوانسته ایم بازارهای مربوط به خدمات این بخش را فعال و پویا کنیم.

رئیس سازمان فضایی ایران افزود: با این وجود یکی از برنامه های دارای اولویت در سازمان فضایی ایران کمک به شناسایی و توسعه بازار این حوزه است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر کاربردی شدن فناوری فضایی افزود: ایجاد شبکه های ایستگاه های زمینی جهت ارائه خدمات به سازمانهای متولی مدیریت بحران مانند هلال احمر از اولویت ها و الزامات این بخش از فناوری فضایی است که در سازمان فضایی ایران با جدیت در حال پیگیری است.

براری به تغییر مدل اقتصادی در شرکت های خصوصی از پیمانکار و کارفرما به مدل ارائه خدمات اشاره و ادامه داد: درصورتیکه محصولات ارائه شده توسط شرکت های بخش خصوصی از جنس خدمات باشد، دولت، بانک ها و سازمان ها می توانند حمایت های هدفمند و بیشتری انجام دهند.

رئیس سازمان فضایی ایران افزود: ایجاد شبکه ایستگاه های زمینی در کشور برای رصد ماهواره هایی که از فراز ایران عبور می کنند و همچنین افزایش عمق رصدها برای تولید خدمات یکی از الزامات مهم در این حوزه است. در این راستا تدوین پروانه بهره برداری از ایستگاه های زمینی دریافت داده های ماهواره ای در وزارت ارتباطات در حال بررسی و انجام است.

به گفته وی، با توجه به وضعیت اقتصاد در جهان شرکت هایی موفق هستند که از منابع دولتی فاصله گرفته و به سمت منابع و سرمایه گزاری مردمی حرکت کنند.