  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۱ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۲۷

شلیک موشک بالستیک «بدر ۱» یمن به مواضع سعودی در نجران

شلیک موشک بالستیک «بدر ۱» یمن به مواضع سعودی در نجران

ارتش و کمیته های مردمی یمن با شلیک یک موشک بالستیک «بدر ۱» مواضع رژیم سعودی در شهر مرزی نجران را هدف قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، عملیات های نیروهای مقاومت یمن علیه متجاوزان سعودی در جبهه های مرزی ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، ارتش و کمیته های مردمی یمن یک موشک بالستیک بدر ۱ به مواضع سعودی شلیک کرده اند.

طبق اعلام رسانه های یمنی، یگان موشکی یمن با این موشک، مواضع سعودی در شهر مرزی نجران را هدف قرار داده است. 

این رسانه ها اعلام کردند که در این حمله، پایگاه تازه تأسیس سعودی در صحرای البقع هدف قرار گرفته است.

به گفته منابع آگاه، در این حمله شمار زیادی از عناصر مزدور سعودی کشته و زخمی شده اند.

کد مطلب 4447458

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها