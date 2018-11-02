شلیک موشک بالستیک «بدر ۱» یمن به مواضع سعودی در نجران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، عملیات های نیروهای مقاومت یمن علیه متجاوزان سعودی در جبهه های مرزی ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، ارتش و کمیته های مردمی یمن یک موشک بالستیک بدر ۱ به مواضع سعودی شلیک کرده اند.

طبق اعلام رسانه های یمنی، یگان موشکی یمن با این موشک، مواضع سعودی در شهر مرزی نجران را هدف قرار داده است.

این رسانه ها اعلام کردند که در این حمله، پایگاه تازه تأسیس سعودی در صحرای البقع هدف قرار گرفته است.

به گفته منابع آگاه، در این حمله شمار زیادی از عناصر مزدور سعودی کشته و زخمی شده اند.