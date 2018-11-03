جعفر مهراد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یو اس نیوز اند ورلد ریپورت رتبه دانشگاه های برتر جهان برای سال ۲۰۱۹ را اعلام کرد. در این رتبه بندی دانشگاه های ۷۵ کشور جهان حضور دارد.

وی افزود: دانشگاه های آمریکا و انگلستان در راس برترین دانشگاه های جهان قرار دارند. سه دانشگاه آمریکا شامل هاروارد، آن ای تی و استنفورد به ترتیب رتبه های اول تا سوم را کسب کرده اند.

بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان اسلام تاکید کرد: دانشگاه برکلی در جایگاه چهارم و دانشگاه آکسفورد نیز در مرتبه پنجم این رتبه بندی قرار دارد.

مهراد عنوان کرد: کشور آمریکا با ۲۲۷ دانشگاه برتر، بیشترین دانشگاه های رتبه بندی شده را در یو اس نیوز به خود اختصاص داده است و چین با ۱۳۰ دانشگاه، انگلستان با ۷۸، ژاپن با ۶۷، و آلمان با ۶۲ دانشگاه برتر از بقیه کشورهای جهان متمایز می شوند.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر فهرست کلی، ویرایش حاضر حاوی رتبه بندی دانشگاه ها براساس کشور، منطقه و موضوع است.

بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: سه دانشگاه برتر در رشته مهندسی و چهار دانشگاه ممتاز در رشته علوم کامپیوتر در چین قرار دارد. دانشگاه شینگهوا در هر دو رشته موضوعی رتبه اول را کسب کرده است.

مهراد افزود: در ۲۲ رشته موضوعی شامل علوم انسانی، علوم کاربردی، ریاضیات و سایر رشته ها رتبه بندی شده اند. دانشگاه هاروارد در بیشتر رشته ها رتبه اول را بدست آورده است.

وی خاطرنشان کرد: دانشگاه های کشورهای آمریکا، چین، انگلستان، استرالیا و کانادا در علوم کامپیوتر و علوم اقتصاد و بازرگانی بهترین عملکرد را داشته اند.

بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان اسلام تاکید کرد: در علوم رفتاری و اعصاب نیز دانشگاه های کشورهای آمریکا، آلمان، چین، ایتالیا و انگلستان بهترین عملکرد را کسب کرده اند.

مهراد گفت: ۱۰ دانشگاه نخست این رتبه بندی شامل دانشگاه های هاروارد، ام ای تی، استنفورد، برکلی، آکسفورد، انستیتو فناوری کالیفرنیا، کمبریج، کلمبیا، پرینستون و واشنگتن است.

وی اضافه کرد: سه دانشگاه برتر در قاره آفریقا براساس این رتبه بندی نیز کیپ تاون، ویت واترز راند و دانشگاه کوا زولو ناتال است.

بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: در این رتبه بندی سه دانشگاه برتر در آسیا نیز شامل دانشگاه های ملی سنگاپور، فنی نانیانگ سنگاپور و شینگهوا چین است.

مهراد افزود: سه دانشگاه برتر در استرالیا و نیوزلند نیز شامل ملبورن استرالیا، سیدنی استرالیا و کوئینزلند استرالیا است.

وی اظهار داشت: دانشگاه های آکسفورد، کمبریج و امپریال کالج لندن نیز جز سه دانشگاه برتر اروپا قرار گرفته اند.

استاد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز خاطرنشان کرد: براساس این رتبه بندی سه دانشگاه برتر آمریکای لاتین شامل سائوپائولو برزیل، پونتی فیسیا شیلی و ایالتی کامپیناس برزیل است.

مهراد تاکید کرد: در فهرست کلی یو اس نیوز، از جمهوری اسلامی ایران ۲۷ دانشگاه به عنوان دانشگاه برتر معرفی شده اند اما رتبه ۲۱ دانشگاه لحاظ شده و ۶ دانشگاه این فهرست تنها در بعضی از رشته های موضوعی رتبه کسب کرده اند.

وی اظهار داشت: دانشگاه های برتر ایران به ترتیب تهران، آزاد اسلامی، صنعتی شریف، صنعتی اصفهان، صنعتی امیرکبیر، علوم پزشکی تهران، تربیت مدرس، علم و صنعت ایران، فردوسی مشهد و تبریز، نوشیروانی بابل، علوم پزشکی مشهد، علوم پزشکی شهید بهشتی، اصفهان، علوم پزشکی ایران، کاشان، رازی، علوم پزشکی اصفهان، گیلان، علوم پزشکی تبریز و شهید باهنر کرمان هستند.

استاد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز افزود: برای دانشگاه های بوعلی سینا، سمنان، صنعتی شاهرود، علوم پزشکی شیراز، صنعتی شیراز و یاسوج نیز که اسامی آنها ذیل کشور ایران قرار دارد در سطح ملی و در سطح جهانی رتبه ای لحاظ نشده بلکه این دانشگاه ها تنها در تعدادی از رشته های موضوعی موفق به کسب رتبه شده اند.

مهراد عنوان کرد: بر اساس اعلام این موسسه رتبه دانشگاه های ایران در رشته های موضوعی مشخص شده است.

وی گفت: براین اساس در رشته کشاورزی به ترتیب دانشگاه های تهران، آزاد اسلامی، تربیت مدرس، صنعتی اصفهان برتر بوده اند.

استاد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز افزود: در رشته بیولوژی و بیوشیمی دانشگاه تهران در رتبه برتر قرار دارد.

مهراد عنوان کرد: در رشته شیمی به ترتیب دانشگاه های آزاد اسلامی، تهران، صنعتی شریف، نوشیروانی بابل، یاسوج، تربیت مدرس، فردوسی مشهد، صنعتی اصفهان، اصفهان، تبریز، علوم پزشکی تهران و صنعتی امیرکبیر موفق به کسب رتبه شده اند.

وی افزود: در پزشکی بالینی به ترتیب دانشگاه های علوم پزشکی تهران، علوم پزشکی شهید بهشتی و علوم پزشکی ایران موفق به کسب رتبه شده اند.

استاد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز گفت: در علوم کامپیوتر نیز به ترتیب دانشگاه های آزاد اسلامی، تهران، صنعتی شریف و صنعتی امیرکبیر حائز رتبه شدند.

مهراد خاطرنشان کرد: در رشته مهندسی دانشگاه های آزاد اسلامی، تهران، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران، تبریز، صنعتی اصفهان، تربیت مدرس، فردوسی مشهد، نوشیروانی بابل، گیلان، سمنان، اصفهان، رازی، صنعتی شیراز، بوعلی سینا، شهید باهنر کرمان، صنعتی شاهرود و کاشان برتر شدند.

وی اظهار داشت: در رشته محیط زیست و اکولوژی به ترتیب دانشگاه های تهران و آزاد اسلامی، در رشته ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در رشته علم مواد به ترتیب دانشگاه های صنعتی اصفهان، صنعتی امیرکبیر، تهران، آزاد اسلامی، صنعتی شریف، علم و صنعت ایران، تربیت مدرس و کاشان و در رشته ریاضیات به ترتیب دانشگاه های آزاد اسلامی و صنعتی امیرکبیر معرفی شدند.

استاد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز خاطرنشان کرد: همچنین در این رتبه بندی در رشته بیولوژی مولکولی و ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی تهران، در رشته علوم رفتاری و اعصاب به ترتیب دانشگاه های علوم پزشکی تهران و علوم پزشکی شهید بهشتی، در رشته داروسازی به ترتیب دانشگاه های علوم پزشکی تهران و علوم پزشکی مشهد، در رشته فیزیک به ترتیب دانشگاه های صنعتی اصفهان، آزاد اسلامی، صنعتی شریف و تهران و در رشته علوم گیاهی و حیوانی دانشگاه تهران رتبه کسب کردند.

مهراد عنوان کرد: در این رتبه بندی دانشگاه های ایران در رشته های موضوعی علوم انسانی و هنر، اقتصاد و بازرگانی، علوم زمین و میکروبیولوژی فاقد رتبه است.