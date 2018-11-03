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۱۲ آبان ۱۳۹۷، ۹:۰۳

رتبه بندی یو اس نیوز اعلام کرد؛

رتبه دانشگاه‌های ایرانی در ۲۲ رشته موضوعی اعلام شد

رتبه دانشگاه‌های ایرانی در ۲۲ رشته موضوعی اعلام شد

موسسه یو اس نیوز در آخرین رتبه بندی خود دانشگاه های برتر ایران در ۲۲ رشته موضوعی را معرفی کرد.

جعفر مهراد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یو اس نیوز اند ورلد ریپورت رتبه دانشگاه های برتر جهان برای سال ۲۰۱۹ را اعلام کرد. در این رتبه بندی دانشگاه های ۷۵ کشور جهان حضور دارد.

وی افزود: دانشگاه های آمریکا و انگلستان در راس برترین دانشگاه های جهان قرار دارند. سه دانشگاه آمریکا شامل هاروارد، آن ای تی و استنفورد به ترتیب رتبه های اول تا سوم را کسب کرده اند.

بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان اسلام تاکید کرد: دانشگاه برکلی در جایگاه چهارم و دانشگاه آکسفورد نیز در مرتبه پنجم این رتبه بندی قرار دارد.

مهراد عنوان کرد: کشور آمریکا با ۲۲۷ دانشگاه برتر، بیشترین دانشگاه های رتبه بندی شده را در یو اس نیوز به خود اختصاص داده است و چین با ۱۳۰ دانشگاه، انگلستان با ۷۸، ژاپن با ۶۷، و آلمان با ۶۲ دانشگاه برتر از بقیه کشورهای جهان متمایز می شوند.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر فهرست کلی، ویرایش حاضر حاوی رتبه بندی دانشگاه ها براساس کشور، منطقه و موضوع است.

بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: سه دانشگاه برتر در رشته مهندسی و چهار دانشگاه ممتاز در رشته علوم کامپیوتر در چین قرار دارد. دانشگاه شینگهوا در هر دو رشته موضوعی رتبه اول را کسب کرده است.

مهراد افزود: در ۲۲ رشته موضوعی شامل علوم انسانی، علوم کاربردی، ریاضیات و سایر رشته ها رتبه بندی شده اند. دانشگاه هاروارد در بیشتر رشته ها رتبه اول را بدست آورده است.

وی خاطرنشان کرد: دانشگاه های کشورهای آمریکا، چین، انگلستان، استرالیا و کانادا در علوم کامپیوتر و علوم اقتصاد و بازرگانی بهترین عملکرد را داشته اند.

بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان اسلام تاکید کرد: در علوم رفتاری و اعصاب نیز دانشگاه های کشورهای آمریکا، آلمان، چین، ایتالیا و انگلستان بهترین عملکرد را کسب کرده اند.

مهراد گفت: ۱۰ دانشگاه نخست این رتبه بندی شامل دانشگاه های هاروارد، ام ای تی، استنفورد، برکلی، آکسفورد، انستیتو فناوری کالیفرنیا، کمبریج، کلمبیا، پرینستون و واشنگتن است.

وی اضافه کرد: سه دانشگاه برتر در قاره آفریقا براساس این رتبه بندی نیز کیپ تاون، ویت واترز راند و دانشگاه کوا زولو ناتال است.

بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: در این رتبه بندی سه دانشگاه برتر در آسیا نیز شامل دانشگاه های ملی سنگاپور، فنی نانیانگ سنگاپور و شینگهوا چین است.

مهراد افزود: سه دانشگاه برتر در استرالیا و نیوزلند نیز شامل ملبورن استرالیا، سیدنی استرالیا و کوئینزلند استرالیا است.

وی اظهار داشت: دانشگاه های آکسفورد، کمبریج و امپریال کالج لندن نیز جز سه دانشگاه برتر اروپا قرار گرفته اند.

استاد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز خاطرنشان کرد: براساس این رتبه بندی سه دانشگاه برتر آمریکای لاتین شامل سائوپائولو برزیل، پونتی فیسیا شیلی و ایالتی کامپیناس برزیل است.

مهراد تاکید کرد: در فهرست کلی یو اس نیوز، از جمهوری اسلامی ایران ۲۷ دانشگاه به عنوان دانشگاه برتر معرفی شده اند اما رتبه ۲۱ دانشگاه لحاظ شده و ۶ دانشگاه این فهرست تنها در بعضی از رشته های موضوعی رتبه کسب کرده اند.

وی اظهار داشت: دانشگاه های برتر ایران به ترتیب تهران، آزاد اسلامی، صنعتی شریف، صنعتی اصفهان، صنعتی امیرکبیر، علوم پزشکی تهران، تربیت مدرس، علم و صنعت ایران، فردوسی مشهد و تبریز، نوشیروانی بابل، علوم پزشکی مشهد، علوم پزشکی شهید بهشتی، اصفهان، علوم پزشکی ایران، کاشان، رازی، علوم پزشکی اصفهان، گیلان، علوم پزشکی تبریز و شهید باهنر کرمان هستند.

استاد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز افزود: برای دانشگاه های بوعلی سینا، سمنان، صنعتی شاهرود، علوم پزشکی شیراز، صنعتی شیراز و یاسوج نیز که اسامی آنها ذیل کشور ایران قرار دارد در سطح ملی و در سطح جهانی رتبه ای لحاظ نشده بلکه این دانشگاه ها تنها در تعدادی از رشته های موضوعی موفق به کسب رتبه شده اند.

مهراد عنوان کرد: بر اساس اعلام این موسسه رتبه دانشگاه های ایران در رشته های موضوعی مشخص شده است.

وی گفت: براین اساس در رشته کشاورزی به ترتیب دانشگاه های تهران، آزاد اسلامی، تربیت مدرس، صنعتی اصفهان برتر بوده اند.

استاد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز افزود: در رشته بیولوژی و بیوشیمی دانشگاه تهران در رتبه برتر قرار دارد.

مهراد عنوان کرد: در رشته شیمی به ترتیب دانشگاه های آزاد اسلامی، تهران، صنعتی شریف، نوشیروانی بابل، یاسوج، تربیت مدرس، فردوسی مشهد، صنعتی اصفهان، اصفهان، تبریز، علوم پزشکی تهران و صنعتی امیرکبیر موفق به کسب رتبه شده اند.

وی افزود: در پزشکی بالینی به ترتیب دانشگاه های علوم پزشکی تهران، علوم پزشکی شهید بهشتی و علوم پزشکی ایران موفق به کسب رتبه شده اند.

استاد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز گفت: در علوم کامپیوتر نیز به ترتیب دانشگاه های آزاد اسلامی، تهران، صنعتی شریف و صنعتی امیرکبیر حائز رتبه شدند.

مهراد خاطرنشان کرد: در رشته مهندسی دانشگاه های آزاد اسلامی، تهران، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران، تبریز، صنعتی اصفهان، تربیت مدرس، فردوسی مشهد، نوشیروانی بابل، گیلان، سمنان، اصفهان، رازی، صنعتی شیراز، بوعلی سینا، شهید باهنر کرمان، صنعتی شاهرود و کاشان برتر شدند.

وی اظهار داشت: در رشته محیط زیست و اکولوژی به ترتیب دانشگاه های تهران و آزاد اسلامی، در رشته ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در رشته علم مواد به ترتیب دانشگاه های صنعتی اصفهان، صنعتی امیرکبیر، تهران، آزاد اسلامی، صنعتی شریف، علم و صنعت ایران، تربیت مدرس و کاشان و در رشته ریاضیات به ترتیب دانشگاه های آزاد اسلامی و صنعتی امیرکبیر معرفی شدند.

استاد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز خاطرنشان کرد: همچنین در این رتبه بندی در رشته بیولوژی مولکولی و ژنتیک  دانشگاه علوم پزشکی تهران، در رشته علوم رفتاری و اعصاب به ترتیب دانشگاه های علوم پزشکی تهران و علوم پزشکی شهید بهشتی، در رشته داروسازی به ترتیب دانشگاه های علوم پزشکی تهران و علوم پزشکی مشهد، در رشته فیزیک به ترتیب دانشگاه های صنعتی اصفهان، آزاد اسلامی، صنعتی شریف و تهران و در رشته علوم گیاهی و حیوانی دانشگاه تهران رتبه کسب کردند.

مهراد عنوان کرد: در این رتبه بندی دانشگاه های ایران در رشته های موضوعی علوم انسانی و هنر، اقتصاد و بازرگانی، علوم زمین و میکروبیولوژی فاقد رتبه است.

کد مطلب 4447514

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