به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله موحدی کرمانی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه تهران اظهار کرد: عده ای خیال می‌کنند اگر بتوانند پولی را غارت کنند و بدزدند فرصتی برای آنهاست؛ اما ای بدبخت! قیامتی در پیش است. آنهایی که به جان بیت‌المال می‌افتند و فرار می‌کنند باید بدانند که از دست قیامت نمی‌توانند فرار کنند.

وی افزود: بعضی خیال می‌کنند بیت‌المال حساب و کتاب ندارد درحالی که دزدی از بیت‌المال خطرناک‌تر از دزدی از جیب یک فرد است. روایت است در حکومت امام زمان(عج) انسان‌هایی که زکات نمی‌دهند اعدام می‌شوند. دزدی از بیت‌المال دزدی از پولی است که حیات جامعه مسلمین به آن وابسته است.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به برپایی باشکوه مراسم اربعین حسینی اظهارداشت: خدا را شاکریم که انسان های آزاده جهان و شیفته اباعبدالله الحسین از تحمل هیچگونه سختی مذایقه نکردند و بالغ بر ۱۷ میلیون نفر در این مراسم شرکت کردند که ۲ میلیون نفر از آنان ایرانی بودند.

وی ادامه داد: در وهله اول باید چهلمین روز شهادت امام حسین علیه السلام را تسلیت گفت اما در کنار تسلیت باید به جهت برپایی چنین اجتماعی تبریک بگویم چرا که این روز، روز پیروزی امام حسین علیه السلام است و ایشان توانستند با عزت و کرامت بر دنیایی از شرک، نفاق و ظلم غلبه کنند.

امام جمعه موقت تهران تصریح کرد: شعارهای امام حسین (ع) در روز عاشورا، در اربعین حسینی تجلی پیدا کرد و قطعاً ظالمان نمی توانند بمانند و دوام پیدا کنند.

آیت الله موحدی کرمانی ضمن تشکر از ملت آزاده ایران و سراسر جهان به جهت حضور باشکوه در کربلای حسینی، اظهارداشت: این مردم آزاده در واقع جشن پیروزی امام حسین (ع) را گرفتند که ایشان نظام طاغوتی را ساقط کردند و پایه های ظلم را فرو ریختند.

وی تصریح کرد: امام زمان (عج) غایب است اما نائبش حاضر است و حکومت را به شکلی اداره می کند که اگر حضرت مهدی (عج) هم حضور داشت به همین شکل اداره می کرد.

خطیب جمعه تهران تاکید کرد: پیام اربعین حسینی این است که هیچ مستبدی نمی ماند و مبارزه برای تحقق عدالت، همواره تا ریشه کن کردن کفر و نفاق و ظلم ادامه خواهد داشت.

آیت الله موحدی کرمانی با بیان اینکه سرنوشت آمریکا، اسرائیل، وهابیت و هر ستمگری به طور قطع سقوط، نابودی، رسوایی و سرنگونی است، تصریح کرد: این جانیان فکر می کنند که می توانند به این مقاومت ها پایان دهند اما مطمئناً این آرزو را به گور خواهند برد.

امام جمعه موقت تهران بیان کرد: به ترامپ می گویم که دوران قلدری و زورگویی رو به افول است و حتی کشورهای اروپایی هم‌پیمان تو هم دیگر خسته شده اند. آمریکا می خواهد کشورهای پایبند قانون را مجازات کند که این روش دارای تبعات بسیار بدی بر نظم جهانی است و قطعاً آمریکا روز به روز منفورتر و منزوی تر می شود.

وی متذکر شد: در اجلاس سه جانبه وزرای خارجه ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان، همه آنها از تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ایران انتقاد کردند و تاکیدشان این بود که به همکاری خود با ایران ادامه خواهند داد.

آیت الله موحدی کرمانی با بیان اینکه امروز هیچ کشوری از اقدامات آمریکا به جز چند رژیم منطقه ای حمایت نمی کند، گفت: امکان اینکه آمریکا بتواند به اهداف اقتصادی خودش برسد، بسیار ضعیف است اما به اهداف سیاسی خود از این تحریم ها قطعا نمی رسد.

وی ادامه داد: اولین بار است که اروپایی ها علاوه بر انتشار بیانیه ای علیه سیاست های آمریکا، مکانیسمی هم برای اجتناب از تحریم ها و جبران تبعات آنها ایجاد می کنند.

امام جمعه موقت تهران تصریح کرد: خدا را شاکریم که هرچه از عمر نظام کثیف عربستان سعودی می گذرد، این حکومت و وهابیت رسواتر می شود.

وی افزود: قتل خاشقچی آن هم با آن وضع فجیع این رژیم سفاک را به کلی منفور کرده است و آمریکا هم سردرگم شده که چه غلطی بکند و از این گاو شیرده باز میلیاردها دلار بگیرد و حمایت کند که در این صورت بر منفوریتش در جهان قطعاً افزوده می شود.

آیت الله موحدی کرمانی گفت: بهتر است آمریکایی ها برای یک بار هم که شده صدقی نشان دهند و این رژیم کودک کش را در لیست سیاه قرار دهند و دست از حمایت از این رژیم بردارند و تا این حد سلاح در اختیارش قرار ندهند.

امام جمعه موقت تهران بیان کرد: تا کی بشنویم که ۱۴ میلیون یمنی از گرسنگی در خطر مرگ هستند و دنیا تماشاچی آن باشد و آمریکا هم جنایت کند و مدام از جانی حمایت کند.

وی بیان کرد: رژیم عربستان به دروغ خود را خادم حرمین معرفی می کند اما در راس خائنان به حرمین است و بی پروا به کشتار مردم بی گناه جهان ادامه می دهد.

آیت الله موحدی کرمانی اظهارداشت: متاسفانه به عزاداران اربعین در نیجریه توسط نیروهای پلیس حمله شد و تعدادی از آنان مجروح و شهید شدند و دلیلی ندارد که مراسم مسالمت آمیز شیعه مورد حمله قرار گیرد و لازم است شیعیان با حکومت خود مذاکره کنند و در این باره به تفاهم برسند و علما و مراجع هم می توانند با ارشادات خود مانع بروز چنین فجایعی شوند.

خطیب موقت نماز جمعه تهران تاکید کرد: به دولت پاکستان تذکر جدی می دهم که هرچه سریعتر مبادرت به آزادی مرزبانان ایرانی کند که توسط گروهک های تروریستی ربوده شده اند.

وی بیان کرد: مقاومت نیروهای اسلامی عراق در سایه مرجعیت به توفیق بزرگی رسیده و بینی آمریکا را به خاک مالیده است چرا که تلاش زیادی در این راستا انجام داد و نتوانست با پول های عربستان سعودی هم غلطی کند و خدا را شاکریم که نیروهای خدوم و صالح در پست های حساس نمایندگی مجلس، ریاست مجلس، ریاست جمهوری و نخست وزیری عراق قرار گرفتند.

آیت الله موحدی کرمانی تصریح کرد: در این روزها در رسانه ها و فضای مجازی نسبت هایی به مسئولان داده می شود که اذهان عمومی را خدشه دار می کند و رابطه دولت و مردم را سست می‌کند که باید تکلیف این مسئله روشن شود چرا که مردم سوال می کنند آیا افرادی در سطوح بالای جامعه اینطور در رفاه و وابسته به دنیا هستند؟

خطیب موقت نماز جمعه تهران ادامه داد: بنده نمی گویم که هرچه در فضای مجازی گفته می شود، نظام باید پاسخ دهد، چراکه بسیاری از حرف های بی پایه و اساس هم در این فضا گفته می‌شود که ارزش پاسخگویی ندارد اما گاهی اوقات از مقامی شناخته شده و جایگاهی از نظام چنین نسبت هایی به افراد داده می شود که باید مشخص شود درست است یا خیر.

وی خاطرنشان کرد: اگر این نسبت ها دروغ است باید تکلیف دروغگو مشخص شود و اگر درست است، نظام باید از شر این افراد آزاد شود و به صورت قانونی با این افراد برخورد کند.