بیانیه مشترک استاندار ونماینده ولی فقیه در استان زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از استانداری استان زنجان، حجت‌الاسلام علی خاتمی و اسدالله درویش امیری در بیانیه مشترکی با اشاره بهحساسیت‌ها و شرایط ویژه امروز ایران در منطقه و جهان و ضرورت افزایش همدلی و همراهی مردم با مسئولان جهت مقابله با دشمنی‌های استکبار جهانی، گرامیداشت این روز بزرگ را جزو اصول خدشه‌ناپذیر ملت ایران دانستند.

در این بیانیه از مردم استان زنجان دعوت‌شده است تا همراه با سراسر کشور، باشکوه‌تر از گذشته در راهپیمایی ۱۳ آبان ماه، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی شرکت کنند.

همچنین در ادامه این بیانیه آمده است: جمهوری اسلامی ایران روز سیزدهم آبان ماه رابه‌عنوان "روز ملی مبارزه با استکبار جهانی" نام‌گذاری کرده است تا به جهانیان اعلام کند مبارزه با استکبار جهانی و مقابله با زیاده‌خواهی های آمریکای جهان خوار جزو اصولخدشه‌ناپذیر ملت عزیز ایران است.

این روز بزرگ و تاریخ‌ساز که به‌عنوان "روز ملی مبارزه با استکبار جهانی" نام‌گذاری شده، فرصت مناسبی برای نشان دادن حقانیت ملت ایران و همدلی و همراهی مردم با نظام مقدس جمهوری اسلامی در مقابل چشمان جهانیان است.