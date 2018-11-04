گوشه ای از جنایتهای دولت آمریکا علیه مردم ایران

به گزارش خبرنگار مهر، متن زیر یادداشتی است از موسی‌الرضا ‌تیموری، کارشناس ارشد مذاهب اسلامی که به مناسبت روز ۱۳ آبان از نظرتان می گذرد؛

سیزدهم آبان ماه، یکی از روزهای تاریخی است که چند حادثه‌ مهم در آن به ثبت رسیده است:

۱. بازداشت امام خمینی(ره) توسط رژیم پهلوی در پی اعتراض به لایحه‌ی کاپیتولاسیون

امام خمینی(ره) در تاریخ چهارم آبان‌ماه سال ۱۳۴۳ در پی تصویب لایحه‌ کاپیتولاسیون در مجلس شورای ملی، در سخنرانی خود که به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) در منزل ایشان برگزار شد به تشریح این لایحه ننگین پرداخت و تصویب آن را موجب از بین رفتن عزت و غیرت مردم مسلمان ایران دانست. ایشان بیانیه‌ای نیز در همان روز صادر فرمود و درآن بیانیه، قرارداد کاپیتولاسیون را سند بردگی ملت ایران اعلام کرد و از اقشار مختلف جامعه دعوت نمود تا با این حرکت ننگین رژیم پهلوی به مخالفت برخیزند.

ماجرای کاپیتولاسیون از این قرار بود که دولت آمریکا در سال ۱۳۴۳، حضور مستشاران و کارشناسان خود را که در بخش‌های وسیعی از صنایع نظامی و ارتش و شرکت نفت و دیگر مراکز مهم کشور حضور داشتند، مشروط به معافیت آنان از محاکمه در دادگاه‌های ایران کرد، شاه نیز این درخواست را پذیرفت و برای ماندگاری و قانونی شدن این موضوع که دیگر هیچ کس نتواند با آن به مخالفت برخیزد به حسنعلی منصور، نخست‌وزیر خود دستور داد آن را به صورت لایحه، تقدیم مجلس کند.

این لایحه علیرغم مخالفت برخی از نمایندگان و نبود عده‌ای دیگر از آنان در مجلس، با فشار شدید دولت بر مجلس، به صورت مخفیانه به تصویب رسید و سعی شد که در فضای عمومی کشور پخش نشود تا کسی از این جنایت عظیم در حق ملت ایران، اطلاعی حاصل نکند(۱) .

تصویب این لایحه همان طور که امام خمینی(ره) خطر آن را به گوش ملت ایران رساند، غرور ملی و احساسات ایرانیان را جریحه دار می ساخت و یادآور قراردادهای ننگین استعماری از جمله ترکمنچای علیه ملت ایران بود.

نکته ای که لازم است بیان شود آنکه: قبل از انقلاب اسلامی، عده ی زیادی از نیروهای آمریکایی در قسمت های مختلف خصوصاً صنایع و معادن و شرکتهای وابسته به نفت و ارتش ایران حضور داشتند که از بالاترین حقوق و بهترین امکانات بهره مند بودند و با داشتن روحیه استعماری، سعی می کردند تخصص و دانش خود را در اختیار متخصصان ایرانی قرار ندهند تا همیشه ملت و دولت ایران به آنان وابسته باشند و لذا ایرانیان با آن استعداد ذاتی و توانایی هایی که داشتند به عنوان کارگرانی ساده در کنار آنان مشغول به کار بودند و حق دخالت در امور تخصصی را نداشتند.

دولت آمریکا در راستای روحیه‌ استکباری خود، طرح مصونیت قضایی مستشاران خود در ایران را مطرح کرد که دولت ایران هم به صورت لایحه آن را به تصویب مجلس رساند در این طرح اگر نیروهای آمریکایی در ایران مرتکب جنایتی می شدند ( مثلاً به ناموس ایرانی هتک حرمت می کردند و یا افعال دیگری چه به عمد و چه غیر عمد انجام می دادند) دستگاه های امنیتی و قضایی ایران حق رسیدگی به آن را نداشتند و پرونده را به دولت آمریکا ارجاع می دادند که در دستگاههای قضایی و امنیتی آن دولت بررسی شود.

خروش امام خمینی علیه لایحه ننگین کاپیتولاسیون و مصونیت قضایی که ظلم آشکار و تعدی به حقوق ملت ایران بود، موجب بیداری ملت و ایستادگی آنان در برابر این لایحه خیانت بار شد.

امام خمینی در این سخنرانی تاریخی خود به ملت ایران فرمودند: اگر یک آمریکایی، اگر یک آشپز آمریکایی، مرجع تقلید شما را وسط بازار ترور کند... دادگاه های ایران حق محاکمه ندارند...اگر شاه ایران یک سگ آمریکایی را زیر بگیرد بازخواست خواهد شد.(۲)

رژیم شاه بعد از این سخنرانی افشاگرانه امام خمینی که موجب بیداری مردم و توجه آنان به عمق فاجعه ذلت بار قرارداد ننگین کاپیتولاسیون شده بود، ایشان را به سرعت دستگیر و جهت جلوگیری از افشاگری های امام و مخالفت علماء و مردم از این لایحه، ایشان را به خارج از کشور تبعید می کند.

۲. تبعید امام خمینی(ره) به ترکیه توسط رژیم منحوس پهلوی

تبعید امام خمینی(ره) به ترکیه دومین حادثه ای بود که در سیزدهم آبان ماه، سال ۱۳۵۷ اتفاق افتاد. در این روز که در روزهای اوج مبارزه ملت ایران علیه رژیم پهلوی بود رژیم پهلوی تصمیم به تبعید امام به کشور ترکیه می گیرد زیرا ترکیه کشوری لائیک و حکومتی دیکتاتوری از طرف آتاتورک داشت که به شدت با مظاهر دینی مخالفت می کرد و با ارتباطی که با حکومت پهلوی داشت مکان مناسبی برای تبعید امام بود تا علاوه بر دور نگه داشتن امام از قیام و انقلاب، با موانعی که کشور ترکیه ایجاد کرد نتواند به فعالیت های فرهنگی و مبارزه علیه پهلوی بپردازد لذا در این کشور حتی به امام خمینی اجازه پوشیدن لباس روحانیت را نمی دهند و ایشان را به محلی منتقل می کنند که هیچ گونه ارتباطی با مردم ایران نداشته باشد و مدت یازده ماه امام را در این تبعید نگه می دارند و سپس ساواک با هماهنگی دولت ترکیه، امام را در سال ۱۳۴۴ به عراق تبعید می کند.

تبعید امام به ترکیه موجی از اعتراض علماء و مردم را در ایران در پی داشت، البته سه ماه پس از تصویب این لایحه ی ننگین و در راستای انتقام از رژیم پهلوی به خاطر تبعید امام و مقتدای ملت، یکی از جوانان متدین و متعهد موتلفه اسلامی به نام محمد بخارایی، نخست وزیر شاه و عامل تصویب این طرح را به قتل و بسزای عمل ننگینش رساند.

۳.کشتار دانش آموزان توسط ماموران رژیم پهلوی در سیزدهم آبان ماه ۱۳۵۷

در ایام مبارزه ملت ایران علیه رزیم پهلوی و در روز سیزدهم آبان ماه سال هزار و سیصد و پنجاه و هفت که اوج مبارزات مردم بود دانش آموزان این مرز و بوم که در این ایام شور و حال وصف ناشدنی داشتند با تعطیلی مدارس و حرکت و تجمع در دانشگاه تهران به تظاهرات پرداختند و تلاش نمودند تا صدای اعتراض خود را به حکومت سراسر خفقان رژیم برسانند که در جریان این اجتماع خودجوش و عظیم، متاسفانه دانش آموزان مظلوم و بی گناه مورد هجوم و حمله ماموران شاه قرار گرفتند و دولت شریف امامی که به زعم خود طرح " آشتی ملی" را در این ایام اعلام کرده بود با به خاک و خون کشیدن تعداد زیادی از دانش آموزان، جنایتی همانند حادثه هفدهم شهریور ماه به وجود آورد و صدها دانشجو و دانش آموز را به شهادت رساندند و لکه ی ننگ دیگری را بر تاریخ پر از جنایت و خون آشام رژیم پهلوی ثبت کردند.

امام خمینی(ره) با شنیدن خبر این جنایت هولناک رژیم پهلوی و تسلیت به داغداران و خانواده ها و ملت ایران فرمودند: "عزیزان من صبور باشید که پیروزی نزدیک است و خدا با صابران است ایران امروز جایگاه آزادگان است من از این راه دور، چشم امید به شما دوخته ام صدای آزادیخواهی و استقلال طلبی شما را به گوش جهانیان می‌رسانم".(۲)

به پاسداشت این حرکت عظیم دانشجویان و دانش آموزان و یادبود شهدای آن فاجعه هولناک در محیط علم و تحصیل، روز سیزدهم آبان ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به عنوان روز دانش آموز نام گذاری شد تا فرزندان معنوی امام و آینده سازان مملکت، با آرمانهای شهدای آن روز تجدید عهد نمایند و الگویی باشد تا همیشه در طول تاریخ به مبارزه با استعمار و استکبار بپردازند.

۴. تسخیر لانه جاسوسی و سفارت آمریکا توسط دانشجویان انقلابی

چهارمین حادثه در روز سیزدهم آبان ماه سال ۱۳۵۸ رخ داد و آن اتفاق، حرکت عظیم و انقلابی دانشجویان در تسخیر سفارت آمریکا در تهران بود که تبدیل به مرکزی برای جاسوسی و خرابکاری علیه انقلاب و ملت شده بود، دولت آمریکا که در حمایت همه جانبه از رژیم پهلوی، هیچ گاه کوتاهی نکرده بود و امنیت و استقرار دیکتاتوری پهلوی را امنیت و ثبات خود در منطقه خاورمیانه می دانست و ایران را به عنوان ژاندارم خود در منطقه خاورمیانه قرار داده بودند در جریان انقلاب ملت ایران هم حامی شدید رژیم پهلوی شد و تا لحظه‌ سقوط دولت پهلوی، علناً از حکومت پهلوی و شخص محمدرضا شاه حمایت و پشتیبانی کردند. بعد از فرار شاه نیز همان روحیه ددمنشانه را ادامه دادند و سفارت آمریکا، مرکزی برای مقابله با نظام نوبنیاد اسلامی قرار گرفت و سعی می کردند با ارتباط گیری و حمایت از گروههای ضد انقلاب و تروریستی و کودتا و ترور و انفجار و بی ثبات کردن کشور، به مقابله با نظام اسلامی برخیزند.

دانشجویان قهرمان که به این لانه فساد و مرکز جاسوسی و خرابکاری علیه نظام نوپای اسلامی مطلع شده بودند در یک حرکت انقلابی، سفارت آمریکا را تسخیر کردند به طوری که امام خمینی این حرکت را انقلاب دوم نامیدند و در تأیید تسخیر سفارت آمریکا توسط دانشجویان فرمودند: شما می بینید که الان مرکز فساد را جوانها رفته اند گرفته اند و آمریکاییها را هم که در آنجا بودند گرفتند و آن لانه فساد را به دست آوردند و آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند و جوانها مطمئن باشند که آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند.(۳)

با بررسی و تحلیل این حوادث که در سیزدهم آبان‌ماه اتفاق افتـاد می‌توان علت نامـگذاری این روز را به نام «روز ملی مبـارزه با استکبار جهانی» فهمید زیرا در این حوادث، حمایت استکبار از رژیم پهلوی و جنایت علیه ملت ایران بر هیچ شخصی پنهان نیست و با نگاهی گذرا می توان جنایتهای استکبار که مصداق کامل آن دولت آمریکا است در طی چندین سال علیه ملت ایران و انقلاب اسلامی را به صورت فهرست‌وار بیان کرد که عبارتند از:

۱. کودتای ۲۸ مراد ماه سال ۱۳۳۲ که در جریان اسناد منتشر شده توسط دولت آمریکا، دولت مصدق را با برنامه ریزی توسط آمریکا و با اجیر کردن افرادی همانند شعبان بی مخ و عده ای دیگر از کودتاچیان ساقط کردند و دولتی کاملاً وابسته به خود را روی کار آوردند.

۲. تحقیر ملت ایران و تحمیل لایحه کاپیتولاسیون و تصویب مصونیت قضایی برای مستشاران خود در ایران که در این لایحه، حیثیت و غیرت ایرانیان را لکه دار کردند و حق پیگرد تخلفات و جنایات کارکنان و مستشاران خود در ایران را به دولت و دستگاه قضایی ایران ندادند.

۳. حمله مستقیم به ایران اسلامی در ماجرای طبس که در پی تسخیر لانه ی جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان، قرار بود دولت آمریکا در قبال تحویل گرفتن کارکنان سفارت خود، شاه معدوم را به دولت ایران تحویل دهد تا به جنایتهای وی در دادگاههای داخل کشور رسیدگی شود اما دولت آمریکا به جای تمکین این شرط به کشور اسلامی ایران حمله کرد و ماجرای حادثه طبس پیـش آمد که معجــزه الهی در آن حادثه کاملاً هویدا شـد و طوفان شن، عامل شکست مفتضحانه نیروهای آمریکایی شد.

۴. تحریم ایران و محاصـره اقتصـادی

این تصمیـم را دولت آمریکا در سال ۱۳۵۹ به اجرا گذاشت و در راستای اهداف استکباری خود با وضع قوانین متعدد تحریمی، هر سال نظام جمهوری اسلامی را در روابط سیاسی و اقتصادی با موانع و مشکلاتی روبرور کردند و تلاش دارند ایران اسلامی را از جهات مختلف در منطقه و در جهان در انزواء قرار دهند که البته با عنایت خداوند متعال این حربه استکباری خود عاملی برای خودباوری ملت ایران شده است و در اوج تحریم پیشرفت های شگفت انگیزی برای ملت ایران حاصل شده است.

۵. تحریک و حمایت از صدام و آغاز جنگ هشت ساله علیه ملت ایران، که در این جنگ هم بازنده اصلی دولت آمریکا و مهره پلید آنان در منطقه، یعنی صدام بود و ملت ایران حتی یک وجب از خاک خود را از دست نداد و با عزّت و استقلال همراه با کرامت و پیروزی جنگ را به پایان رساند.

۶. حمایت و پشتیبانی از نیروهای ضد انقلاب:

دولت آمریکا به صورت رسمی و قانونی، هر ساله در بودجه مصوب سالیانه خود، مبلغی را برای انجام فعالیتهای خرابکاری در ایران تصویب کرده است و به صورت رسمی از گروههای معاند با نظام اسلامی از قبیل منافقین، سلطنت طلبان،جند الشیطان و دیگر محاربین، علنا حمایت می کند و با راه اندازی شبکه های ماهواره ای وفضای مجازی به حمایت از مخالفـین نظام می پردازد.

۷. توقیف اموال و دارایی‌های ملت ایران که در زمان حکومت پهلوی این اموال جهت خرید تجهیزات نظامی و غیره در اختیار دولت آمریکا بود و دولت آمریکا تعهد به تحویل تجهیزات نظامی خریداری شده را به دولت ایران داشت اما بعد از پیروزی انقلاب تمام آن اموال را بلوکه و حق ملت را تضییع و تا کنون نیز تحویل جمهوری اسلامی نداده اند.

۸. انهدام هواپیمای مسافربری ایرباس شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی که قصد سفر به مقصد دبی را داشتند که ناگهان ناجوانمردانه در آبهای خلیج فارس، مورد هدف موشک های آمریکا یی قرار گرفت و تمامی مسافران و کادر پرواز آن به شهادت رسیدند.

۹. تشدید پروژه ایران هراسی در بین کشورهای منطقه به طوری که با این طرح، هم موجب فروش اسلحه و ادوات جنگی خود به کشورهای عربی منطقه شده اند و از این طریق نیز، صنایع دفاعی آمریکا سودهای کلانی را نصیب خود کرده اند و هم در بین کشورهای اسلامی، رعب و و تهدیدی ایجاد کردند تا مانع انسجام و اتحاد کشورهای اسلامی شوند و کشورهای اسلامی و عربی را از خطر اسرائیل غافلکرده و دشمن خود را ایران بدانند.

۱۰. مخالفت با استفاده ی صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران از انرژی هسـته ای:

در حالی که دولتـمـردان آمریـکا هیــچ گونه مخالفتـی با سلاح های هسته ای رژیم صهیونیستی ندارند و خود هم این سلاح ها را در اختیار دارند اما ایران را از داشتن انرژی هسته ای که حق مسلم تمام کشورهای عضو NPT است محروم می کنند و با آنکه مجامع ناظر بر انرژی هسته ای ایران، صلح آمیز بودن تحقیقات هسته ای ایران را تأیید کردند و ضرورت داشتن این منبع عظیم انرژی را هم به صورت صلح آمیز برای تمام کشورها لازم می دانند اما دولت آمریکا و برخی از دولتهای اروپایی در راستای مخالفت با نظام اسلامی، بارها با استفاده ایران از انرژی هسته ای مخالفت کرده اند و دهها بیانیه و قطعنامه علیه دولت ما صادر کردند که در این زمینه هم به لطف بیکران حضرت حق، شکست سنگینی را متحمل شدند و دانشمندان هسته ای ایران در اوج تحریم، افتخارات بزرگی را نصیب کشور اسلامی نمودند.

این موارد، گوشه ای از جنایتهای دولت آمریکا علیه مردم ایران بود که به برخی از موارد به صورت گذرا اشاره شد.

در انتها بیان این کلام امام راحل که فرمودند: آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند، خود به مثابه یک پیشگویی عظیم است که آینده ملت ایران را بسیار درخشان و دشمنان این ملت و نظام را، افرادی زبون و خار می‌داند که با این همه توطئه و حیله‌های شیطانی‌، هیچ غلطی نتوانستند بکنند و نظام اسلامی با اقتدارتر از گذشته و با قدرت و صلابت در مسیر توسعه و عدالت گام بر می‌دارد.

پی‌نوشت‌ها:

۱.نهضت‌ امام‌ خمینی،حمید روحانی‌، ص ‌۷۰۸

۲.نهضت‌ امام‌ خمینی، حمید روحانی‌، ج۱‌ص ۷۱۶

۳.صحیفه نور، ج ۱۰، ص ۱۵۷