بازسازی «آزادی» بیش از ۱۵ میلیارد هزینه داشت

به گزارش خبرنگار مهر، ورزشگاه آزادی از یک ماه پیش و برای اولین بار مورد بازسازی و بهسازی اساسی قرار گرفته است. این اقدامات به خاطر ایرادات کنفدراسیون فوتبال آسیا و لزوم توجه به آن به خاطر میزبانی پرسپولیس در دیدار برگشت فینال لیگ قهرمانان در دستور قرار گرفته است.

پرسپولیس شنبه آینده برای برگزاری این دیدار میزبان کاشیما آنتلرز ژاپن است. قبل از این دیدار اما نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا بازدیدی از ورزشگاه آزادی خواهند داشت تا شرایط میزبانی این ورزشگاه را برای دیدار تعیین کننده پیش رو تایید نهایی کنند. برای این بازدید، نمایندگان AFC سه شنبه به ایران سفر می کنند. این در حالی است که تا به امروز ۷۵ درصد اقدامات لازم در ورزشگاه آزادی انجام شده است.

البته مدیر مجموعه ورزشی آزادی تاکید دارد که تا قبل از بازدید نمایندگان AFC، اقدامات اصلی و تعیین کننده در ورزشگاه آزادی به پایان رسیده و صد درصد مورد تایید کنفدراسیون فوتبال آسیا قرار می گیرد. وی محدود کردن جایگاه VIP از ۷۰۰ به ۴۰۰ صندلی را از مهمترین تغییرات ایجاد شده در ورزشگاه آزادی عنوان کرد و گفت که مجموع اقدامات انجام شده بیشتر از ۱۵ میلیارد تومانی که پیش بینی شده بود، هزینه ایجاد کرده است.

فرهاد نیکوخصال در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقداماتی که در ورزشگاه آزادی و در راستای بازسازی و بهسازی ورزشگاه انجام شده است، گفت: با لحاظ کردن ایرادات وارده از طرف کنفدراسیون فوتبال آسیا و همچنین موارد درخواستی فدراسیون فوتبال و موضوعاتی که رسیدگی به آنها مدنظر خودمان بود، در مجموع ۶۲ مورد کوچک و بزرگ باید در ورزشگاه آزادی مورد نظر قرار می گرفت.

وی ادامه داد: برای رسیدگی به این موضوعات از یک ماه پیش با همکاری ۱۳ گروه پیمانکار که به صورت دو شیفت و بعضا سه شیفت کار می کردند رسیدگی به وضعیت ورزشگاه آزادی را به صورت فشرده پیگیری کردیم؛ بطوری که تا به امروز ۷۵ درصد مسیر را پیش رفته ایم و امیدوارم تا روز بازدید نهایی نمایندگان AFC صد درصد این کار انجام شده و بتوانیم تایید نهایی را از آنها بگیریم.

مدیر مجموعه ورزشی آزادی با بیان اینکه بازدید نهایی کنفدراسیون فوتبال آسیا از ورزشگاه آزادی برای بررسی شرایط میزبانی این ورزشگاه سه شنبه انجام خواهد شد، گفت: تا به امروز و بر اساس اقداماتی که انجام شده است، آزادی برای میزبانی دیدار برگشت لیگ قهرمانان هیچ مشکلی ندارد؛ به خصوص که به تمام موارد موردنظر نمایندگان AFC رسیدگی شده و بهانه ای برای آنها باقی نمانده است. بنابراین قطعا در بازدید پیش رو تاییدیه برگزاری این بازی را از AFC می گیریم. فقط نهایت تلاشمان را خواهیم داشت تا آن زمان اقدامات مورد نظر را به صورت کامل و صد درصد انجام دهیم.

نیکوخصال در مورد مهمترین اقداماتی که در روزهای بازسازی و بهسازی ورزشگاه آزادی انجام شده است یادآور شد: AFC از آزادی 14 ایراد گرفته بود. از نظر مسئولان این کنفدراسیون همه ایرادها مهم بود اما آنچه که شاید تماشاگران بیشتر از همه متوجه آن شوند مربوط به بخش VIP است. این بخش قبل از این در حد استانداردهای جهانی نبود. به هرحال برای بخش VIP بر اساس خدمات ویژه ای که باید در آن ارائه شود، تعریف خاصی وجود دارد که هیچ یک در این بخش آزادی دیده نمی شد اما بر اساس تغییرات اعمال شده بخش VIP را به سطح استاندارد رساندیم. ظرفیت این بخش به یک سوم قبل کاهش پیدا کرده طوریکه تعداد کل صندلی ها از ۷۰۰ صندلی به ۴۰۰ الی ۴۵۰ صندلی تغییر کرده است. با این حساب تردد در محوطه خیلی راحت انجام خواهد شد. علاوه بر این دو بخش CIP نیز اضافه شده است.

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وی در این رابطه ادامه داد: موضوع گیت ها و نصب آنها نیز دیگر اقدام مهمی بود که ۶۰ درصد حجم کار را به خود اختصاص داد. چگونگی استفاده از این گیت ها یک برنامه کلی از فروش بلیت تا مشخص شدن جایگاه تماشاگران و استقرار آنها را شامل می شود. این موضوع به یک برنامه سخت افزاری و نرم افزاری جامع نیاز داشت که کارهای لازم برای آن انجام شده است. گیت های مورد نظر تولید داخلی است.

نرده کشی، رسیدگی به وضعیت سرویس های بهداشتی، اتاق عکاسان، محل استقرار داوران، ناظران AFC و اتاق مخصوص نشست خبری دیگر اقداماتی است که به گفته فرهاد نیکوخصال در مجموعه ورزشی آزادی انجام شده است.

«مجموع اقداماتی که در ورزشگاه آزادی انجام شده است و طی روزهای آینده نیز انجام خواهد شد چقدر هزینه ایجاد کرده است؟ آیا طبق پیش بینی اولیه این هزینه ها ۱۵ میلیارد تومان شده است؟» مدیر مجموعه ورزشی آزادی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر گفت: هنوز در مورد هزینه ها به رقم کلی و نهایی نرسیده ایم، شیوه کار به این گونه بوده که پیمانکاران با دریافت بودجه ای به عنوان پیش پرداخت کار خود را شروع کرده اند اما هنوز تسویه نهایی با آنها انجام نشده است. فکر می کنم طی ۱۰، ۱۵ روز آینده و بعد از تسویه کامل با پیمانکاران بتوانیم در مورد مجموع هزینه ها به یک رقم مشخص برسیم اما آنچه مسلم است اینکه رقم نهایی از ۱۵ میلیارد پیش بینی شده کمتر نمی شود و احتمالا بیشتر هم خواهد شد.

به گفته نیکوخصال، صد درصد هزینه های لازم برای بازسازی و بهسازی مجموعه ورزشی آزادی از طرف وزارت ورزش تامین و پرداخت خواهد شد.

نیکوخصال در بخش دیگری از صحبت های خود بلیت فروشی های دیدار برگشت فینال لیگ قهرمانان صددرصد الکترونیکی خواهد بود، تصریح کرد: البته تهیه و خرید بلیت یک بخشی از کار است، قبل از ورود تماشاگران به ورزشگاه اصالت این بلیت ها باید تایید شود به همین منظور کنار گیت ها، دستگاه ریدر نصب شده است تا صحت بلیت های خریداری شده توسط تماشاگران را از طریق بارکدی که روی آنها قرار دارد تایید کند. در این صورت است که گیت برای ورود تماشاگر مورد نظر باز می شود و بعد از آن، او می تواند وارد محوطه اصلی شده و بر اساس بلیت های مشخص شده به سمت صندلی خود هدایت شود.

وی با بیان اینکه تلاش ما این است تا پیش از بازدید نهایی نمایندگان AFC از ورزشگاه آزادی که سه شنبه انجام می شود اقدامات مورد نظر را به سرانجام برسانیم گفت: البته امکان دارد رسیدگی به برخی کارها در راستای کامل آماده سازی ورزشگاه آزادی به بعد از این بازی موکول شود. همانطور که گفتم مواردی را در دستور کار قرار داده ایم که خارج از الزامات AFC است، قطعا تا زمان بازی با نمایندگان AFC الزامات مورد نظر این کنفدراسیون را انجام خواهیم داد.

مدیر مجموعه ورزشی آزادی همچنین گفت: صعود پرسپولیس به فینال لیگ قهرمانان باعث شد تا خیلی از کم و کاستی های مجموعه ورزشی آزادی برطرف شود. آزادی ویترین ورزش قهرمانی ایران است. ۵۰ درصد پخش مستقیم ها از ورزشگاه آزادی انجام می شود. لازم بود که چنین تغییراتی در این ورزشگاه انجام شود. پرسپولیس و لیگ قهرمانان بهانه ای برای انجام آنها بود اما قطعا خیلی از تیم ها و رویدادهای دیگر هم از نتیجه این اقدامات بهره خواهند برد.