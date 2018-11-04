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۱۳ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۱۰

معرفی کتاب؛

«جستارهایی در باب تاریخ عثمانی و ترکیه جدید» منتشر شد

«جستارهایی در باب تاریخ عثمانی و ترکیه جدید» منتشر شد

«جستارهایی در باب تاریخ عثمانی و ترکیه جدید» تالیف و ترجمه حسن حضرتی و تنی چند از اساتید به تازگی روانه بازار کتاب شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، نشر لوگوس کتاب جدید دیگری در حوزه تاریخ منتشر کرد.

در پشت جلد کتاب آمده است: در باب تاریخ سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و فکری عثمانی و ترکیه جدید، به رغم پژوهش‌هایی که تاکنون صورت گرفته است، هنوز با کمبود جدی منابع روبرو هستیم. نیز درباره مناسبات فکری، فرهنگی و سیاسی ـ اجتماعی ایران و عثمانی ضرورت دارد متن‌های متعدد با رویکردهای مختلف نظری و روشی به نگارش درآید تا خلآهای موجود در این زمینه به حداقل برسد.

کتاب هجده فصل دارد که دربرگیرنده هجده مقاله علمی به ابعاد مختلفی از تاریخ عثمانی و ترکیه جدید می پردازند. این مجموعه مقالات می توانند به عنوان متنی کمک درسی در مقاطع مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری مورد استفاده دانشجویان رشته‌های مختلف علوم انسانی به ویژه تاریخ و تاریخ تمدن اسلامی قرار گیرد.

نشر لوگوس این کتاب را در قطع رقعی، در ۳۲۶ صفحه و به قیمت ۴۴ هزار تومان وارد بازار نشر کرده است.

کد مطلب 4449110

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