«جستارهایی در باب تاریخ عثمانی و ترکیه جدید» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشر لوگوس کتاب جدید دیگری در حوزه تاریخ منتشر کرد.

در پشت جلد کتاب آمده است: در باب تاریخ سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و فکری عثمانی و ترکیه جدید، به رغم پژوهش‌هایی که تاکنون صورت گرفته است، هنوز با کمبود جدی منابع روبرو هستیم. نیز درباره مناسبات فکری، فرهنگی و سیاسی ـ اجتماعی ایران و عثمانی ضرورت دارد متن‌های متعدد با رویکردهای مختلف نظری و روشی به نگارش درآید تا خلآهای موجود در این زمینه به حداقل برسد.

کتاب هجده فصل دارد که دربرگیرنده هجده مقاله علمی به ابعاد مختلفی از تاریخ عثمانی و ترکیه جدید می پردازند. این مجموعه مقالات می توانند به عنوان متنی کمک درسی در مقاطع مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری مورد استفاده دانشجویان رشته‌های مختلف علوم انسانی به ویژه تاریخ و تاریخ تمدن اسلامی قرار گیرد.

نشر لوگوس این کتاب را در قطع رقعی، در ۳۲۶ صفحه و به قیمت ۴۴ هزار تومان وارد بازار نشر کرده است.