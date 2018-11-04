۱۳ آبان روز ایستادگی در برابر سیاست های خصمانه آمریکا است

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: هم زمان با ۱۳ آبان و روز ملی مبارزه با استکبارستیزی، برخی از مسئولان خراسان شمالی در گفتگو با خبرنگار مهر، سیاست های خصمانه آمریکا و ابر قدرت های جهان را محکوم و حضور مردم در راهپیمایی را نشان دهنده بی اهمیتی ملت ایران به یاوه گویی های آمریکا دانستند.

توطئه آمریکا هیچ خلعی در اراده مردم ایجاد نخواهد کرد

فرمانده نیروی انتظامی خراسان شمالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: توطئه های آمریکا علیه ایران، هیچ گاه خلعی در اداره مردم ایران ایجاد خواهد کرد.

سردار علیرضا مظاهری بیان کرد: مبارز ۴۰ ساله ملت ایران در راهپیمایی ۱۳ آبان، همواره ادامه خواهد داشت و هرساله پر شور تر از سال گذشته برگزار می شود.

مظاهری افزود: آمریکا باوجود تمام توطئه هایی که تاکنون طراحی کرده، نتوانسته هیچ اقدام موردی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران داشته باشد.

وی تصریح کرد: نکته قابل توجه و مهم توطئه های آمریکا علیه ایران این است که مردم اعم از دانشجو، دانش آموز، زن و مرد توجهی به یاوه گویی های آمریکا ندارند و باوجود مشکلات و گرفتاری ها حضور پر رنگ خود را در راهپیمایی به نمایش می گذارند.

این مقام ارشد انتظامی در خراسان شمالی گفت: ملت ایران همواره با حضور خود استکبار جهانی را تحقیر کرده اند و آن را ادامه خواهند داد.

تهدیدهای آمریکا از بصیرت مردم ایران کم نخواهد کرد

سرپرست معاونت سیاسی استانداری خراسان شمالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تهدیدها و تحریم های آمریکا از بصیرت ملت ایران کم نخواهد کرد.

محمود ثمینی بیان کرد: مردم ایران همواره با حضور خود در راهپیمایی ۱۳آبان تمامی توطئه‌های دشمنان نظام جمهوری اسلامی را خنثی کرده اند.

ثمینی حضور پررنگ اقشار مختلف مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان را پاسخی دندان‌شکن به یاوه‌گویی‌های رئیس‌جمهور آمریکا دانست و افزود: ذات انقلاب اسلامی با استکبارستیزی عجین شده است.

وی تصریح کرد: ملت ایران همه ساله با حضور در راهپیمایی این روز، اتحاد و انسجام خود را در معرض دید جهانیان گذاشته و نفرت و انزجارشان را از استکبار جهانی اعلام می‌کنند.

حضور پرشور مردم مشت محکمی بر دهان استکبار جهانی بود

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان شمالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: باتوجه به اینکه تحریم های آمریکا از امروز آغاز می شود اما ملت ایران با حضور پرشور خود مشت محکمی بر دهان دشمنان نظام زدند.

حجت الاسلام محمدعلی سالاری با بیان اینکه مقام معظم رهبری مهر تایید بر بصیرت مردم خراسان شمالی زده اند، گفت: مردم خراسان شمالی امروز همزمان با سراسر کشور جواب یاوه گویان را دادند.

سالاری افزود: همچنین امروز مردم با حضور خود به کدورت ها و ناخالصی های سیاسی و اقتصادی سطح کشور پایان دادند و نشان دادند اتحاد و همبستگی بین ملت ایران موج می زند.

وی تصریح کرد: امروز ایران به‌ سبب ایستادگی در برابر ظلم و استقامت در منطقه و جهان موقعیت ویژه ای پیدا کرده به همین دلیل چشم تمام آزاداندیشان در جهان به ایران است.

۱۳ آبان نقطه عطف انقلاب اسلامی است

معاون سیاسی، امنیتی فرمانداری بجنورد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۱۳ آبان به سبب سه واقعه مهم، نقطه عطف تاریخ انقلاب اسلامی ایران به شمار می رود.

رشید عظیمی پور گفت: سه، ۱۳ آبان انقلاب اسلامی که یکی در سال ۴۳ تبعید رهبرکبیر انقلاب به ترکیه و ۱۳ آبان سال ۵۷ کشتار دانش آموزان و دیگری ۱۳ آبان سال ۵۸ تسخیر لانه جاسوسی بود.

عظیمی پور افزود: مردم ایران با توجه ویژه به این روزهای مهم با وحدت و همدلی بار دیگر پرشور به صحنه آمدند و جواب دندان شکنی به دشمنان نظام دادند.

آمریکا به دنبال بن بست اقتصادی ایران است

فرماندار شهرستان راز و جرگلان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آمریکا از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به دنبال این بوده تا راه توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران را با بمب بست مواجه کند.

محمد زارعی گفت: آمریکا با سیاست های خصمانه خود نسبت به ایران، همیشه به دنبال ایجاد چالش برای براندازی نظام بوده اما هیچ گاه به هدف خود نخواهد رسید.

زارعی افزود: باتوجه به تهدیدهای استکبار جهانی مبنی بر آغاز تحریم ها از امروز همزمان با ۱۳ آبان، اما مردم با حضور خود در راهپیمایی اعلام کردند که حفظ ارزش ها و نظام برای آنان با اهمیت تر است.

وی تصریح کرد: همچنین مردم با حضور گسترده خود در کف خیابان ها نشان دادند که برای حفظ نظام و ارزش های دینی خود کنار مقام معظم رهبری خواهند ایستاد.