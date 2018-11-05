به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری مسئول هیئت متوسلین حضرت زینب(س) کوی عبدامام گناوه صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: طبق رسم چند ساله در کوی عبدامام حسینیه حضرت زینب(س) میزبان هیئت های مذهبی شهر گناوه برای برگزاری آیین سر صفری خواهد بود.

وی افزود: در مراسم روز آخر صفر یا سر صفری از بانیان، ذاکرین و خادمان اهل بیت تجلیل می شود که این رسم از پیشینیان بر جای مانده است.

مظفری اضافه کرد: در مراسم سر صفری امسال که در روز شهادت امام هشتم شیعیان حضرت امام رضا (ع) ساعت ۱۵ در حسینیه حضرت زینب (س) گناوه برگزار خواهد شد از چهار پیر غلام اهل بیت از محلات مختلف گناوه تجلیل خواهد شد.

وی افزود: حاج رضا برازجانی از خادمان قدیمی حسینیه معتمدی، حاج غلامعلی درزاده از فعالان مراسم مذهبی در محله امام زاده و از ذاکرین و چاوشی خوانان و مناجات خوانان قدیمی این محل، حاج سید حسین موسوی‌نسب از بانیان قدیمی مراسم مذهبی در محله عبدامام و ایرج کریمی نوحه‌خوان حسینیه عبدامامی گناوه قرار است در مراسم سر صفری مورد تجلیل قرار بگیرند.

مظفری با اشاره به برگزاری برنامه‌های فرهنگی و مذهبی دیگری در این روز افزود: در پایان مراسم ماه صفر پرچم سبز حسینی و علم متبرک شده ابا عبدالله الحسین در محل حسینیه حضرت زینب (س) کوی عبدامام برافراشته خواهد شد.